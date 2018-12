: Breaking News #Circoncisioni,5.000 l'anno:35% illegali - Cyber_Feed : Breaking News #Circoncisioni,5.000 l'anno:35% illegali - TelevideoRai101 : Circoncisioni,5.000 l'anno:35% illegali -

In Italia leclandestine sono più del 35%. Per motivi culturali, religiosi o igienici tra i 4.000 e i 5.000 bambini ognivengono sottoposti alla escissione chirurgica, totale o parziale del prepuzio. Di questi:1.400/1.750 subiscono la pratica clandestinamente,spesso non da medici con rischio di infezione,emorragia e morte.Prima del caso di Monterotondo, nel 2016 morì un bimbo. Prima ancora a Treviso e Bari. In ospedale il costo di una circoncisione varia dai 250 ai 400euro. In Toscana è in convenzione.(Di domenica 23 dicembre 2018)