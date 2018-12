20 anni di Sonic Adventure - articolo

eurogamer

: Cos'è cambiato dal lancio su Sega Dreamcast? #Sonic - Eurogamer_it : Cos'è cambiato dal lancio su Sega Dreamcast? #Sonic - radiosoundnews : Finalmente l'appuntamento con SS 500!! 10 anni di musica dance che hanno animato il nostro fine settimana, li celeb… - RanzatoPaolo : Finalmente l'appuntamento con SS 500!! 10 anni di musica dance che hanno animato il nostro fine settimana, li celeb… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Nel 1998 sbarcò in Giappone il Sega Dreamcast, una cometa che molti di noi ricordano con affetto. Complessa, interessante e piena di esclusive ancora oggi invidiabili. Nonostante il fallimento commerciale, resta indiscutibile il suo valore tecnico, e come nel caso di Mario 64 in casa Nintendo, si tentò di far compiere un balzo dimensionale anche alla mascotte blu., nel mondo 3D, si concedeva già da tempo delle strane visite. Per esempio, negli stage legati ai Caos Emerald in& Knuckles, o nel mondo 2.5D di Flickies' Island. Giunse dunque il momento della resa dei conti, il momento di trasportare il riccio più rapido del mondo in un regno poligonale. Questa volta "di fatto", non più una toccata e fuga. Come gestire fisicamente un concept del genere? Come riproporre la proverbiale velocità del protagonista e le route multiple garantite dai predecessori su Mega ...