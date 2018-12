Saviano pro Global compact e pro Soros | Capro espiatorio

Roberto Saviano - la nuova provocazione di Salvini : “Gli raddoppio la scorta - se gli torcono un’unghia poi è colpa mia” : “La scorta? Gliela raddoppio, non sia mai che poi gli torcono un’unghia e la colpa è mia”. È il commento, sarcastico, del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Roberto Saviano e la polemica sulla sua protezione da parte delle forze dell’ordine. Il leader della Lega era a Milano alla presentazione del nuovo libro di Lilli Gruber, Inganno. L'articolo Roberto Saviano, la nuova provocazione di Salvini: “Gli ...

Saviano in tv non decolla : il suo programma è all'1% di share : Chissà come l'avrà presa Roberto Saviano . Il suo Kings of Crime sul Canale Nove a quanto pare non riesce proprio a decollare: dopo un esordio con il 3% di telespettatori conquistati, ora il programma ...

Senato - Gasparri non può essere processato. Saviano 'I fascisti scappano e complimenti al Pd' : Secondo Cucca, seguito da tutto il gruppo del Pd, le interrogazioni agganciano i tweet di Gasparri alla sua attività politica. Non solo: l'espressione 'pregiudicato' che irrita Saviano non sarebbe ...