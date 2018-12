Mara Carfagna conferma la fuga dal M5s | ' Cercano libertà | scappano dalle bugie'

Mara Carfagna : 'Manovra economica zeppa di nuove tasse : è invotabile e dannosa' : Nel corso della trasmissione 'Stasera Italia' andata in onda su Rete 4 e condotta da Barbara Palombelli, la vicepresidente della camera, la forzista Mara Carfagna, ha attaccato duramente il Governo gialloverde per i contenuti previsti nella legge finanziaria del prossimo anno. Interpellata proprio in merito alle misure contenute in essa, la forzista non ha usato tanti giri di parole per esprimere tutta la sua amarezza e ...

Mara Carfagna vede questa foto del premier Conte e diventa una furia : umiliato con una sola parola : Mara Carfagna vede una foto di Giuseppe Conte con Papa Francesco. La condivide su Twitter con il laconico commento: 'Vabbè', accompagnato con la faccia di una donna che si mette le mani nei capelli. ...

Mara Carfagna lancia la bomba : “Attento M5S - altri grillini pronti ad unirsi a noi” : Mara Carfagna da un’informazione che ha dell’incredibile, altri grillini pronti a lasciare il Movimento per andare da Forza Italia Non solo Matteo Dall’Osso, l’ormai ex grillino disabile passato in Forza Italia poiché si è sentito tradito dal M5s. La valanga, infatti, potrebbe ingrossarsi. Lo conferma Mara Carfagna, che afferma: “Per molti ragazzi appassionati il M5s è diventato una gabbia, una prigione, e come ...

La previsione di Mara Carfagna : 'Il M5S è come una prigione - come Dall'Osso altri in fuga' : L'attuale vicepresidente della Camera, la forzista Mara Carfagna, è stata intervistata da Francesca Angeli sulle colonne de Il Giornale per rivelare alcuni retroscena a proposito dell'approdo in Forza Italia da parte dell'ex pentastellato Matteo Dall'Osso, parlamentare affetto da disabilità. A questo proposito, l'ex ministro per le Pari opportunità ha spiegato che per tanti grillini il Movimento 5 Stelle è diventato una prigione e, di ...

Mara Carfagna bombarda Luigi Di Maio : M5s - non solo Matteo Dall'Osso in fuga : Non solo Matteo Dall'Osso , l'ormai ex grillino disabile passato in Forza Italia poiché si è sentito tradito dal M5s. La valanga, infatti, potrebbe ingrossarsi. Lo conferma Mara Carfagna , che afferma:...

Parla Mara Carfagna : 'Che fatica far dimenticare che sono bella ' ESCLUSIVO : Mara Carfagna e i suoi primi 40 anni - - 'La ministra più bella del mondo', titolò un giornale tedesco quando Berlusconi la scelse per le Pari Opportunità. Fu un commento sessista? 'Non mi ha offeso ...

Mara Carfagna : 'Questo Governo prima cade e meglio è - purtroppo sta facendo troppi danni' : Intervistata da Maria Latella su Sky TG24, l'attuale vicepresidente della Camera dei deputati, la forzista Mara Carfagna, ha fatto il punto della situazione non solo sull'andamento dell'economia italiana, ma anche sul futuro del centrodestra. L'ex ministro per le Pari opportunità ha dichiarato: "Aprire i giornali ogni mattina significa fare un tuffo nell'ignoto. Il Paese rischia la recessione, il PIL si è fermato, la disoccupazione giovanile ...

Mara Carfagna : "Governo - reddito di cittadinanza? Se affidiamo portafoglio a Castelli..." : E sul sottosegretario all'Economia aggiunge: ' È la matematica che ce lo dice ma, certo, se affidiamo il nostro portafogli a Laura Castelli , lei capisce che, tra la matematica e la realtà si crea ...

Mara Carfagna strapazza Laura Castelli : 'Se affidiamo i nostri soldi a lei...' : Mara Carfagna , intervistata da Maria Latella nel consueto appuntamento su SkyTg24 , strapazza Laura Castelli , la sottosegretaria grillina all'Economia finita nell'occhio del ciclone per alcune gaffe e dichiarazioni imbarazzanti. 'Se pensiamo di affidare i nostri soldi alla Castelli stiamo freschi', ha attaccato la vicepresidente azzurra ...

Mara Carfagna a Sky TG24 : 'Nostro orizzonte è centrodestra unito' - : Ospite di Maria Latella, la vicepresidente della Camera ed esponente di Fi apre a futuri accordi elettorali con Salvini ma sottolinea: "La Lega che ci piace è quella con cui governiamo in Regioni e ...

Mara Carfagna clamorosamente difende Luigi Di Maio sulla questione del padre (VIDEO) : Mara Carfagna in modo clamoroso, si scaglia dalla parte di Luigi Di Maio per quanto riguarda la questione che ha visto da vicino Antonio Di Maio Arriva (clamorosamente) da Mara Carfagna e da Forza Italia un’inattesa difesa del vicepremier Luigi Di Maio per le vicende legate all’azienda del padre del leader del Movimento 5 Stelle. “Se il padre di Di Maio ha sbagliato ne pagherà le conseguenze e ne risponderà nelle sedi ...

Mara Carfagna su Virginia Raggi : “Ha fallito - Roma è sporca - una città invivibile” : Mara Carfagna intervista esclusiva per il messaggero parla a 360 gradi delle sue iniziative e si sofferma sul caso Raggi Un altro fronte prioritario è quello dell’antisemitismo: «Troppo spesso leggiamo di episodi di cronaca a sfondo antisemita. L’antisemitismo tenta di rialzare la testa in Italia e in Europa. Prende forme diverse, come quella dell’antisionismo, dell’odio nei confronti dello Stato di Israele: e chi nega il ...

Mara Carfagna zittisce Travaglio : 'I suoi sogni sono surreali - noi ancorati alla realtà' : Probabilmente i moderati hanno trovato un leader dal quale potersi far rappresentare. E' giovane, ha studiato e ha dimostrato di saper lavorare bene quando ne ha avuto l'opportunità. Ed è soprattutto donna. E' Mara Carfagna (Forza Italia), la promotrice della campagna anti-violenza sulle donne #nonènormalechesianormale che si sta diffondendo a macchia d'olio in questi giorni. Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne alla ...