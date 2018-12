Kendall Jenner | cosa vuole dirci con il suo piumino taglia XXL?

Kendall Jenner è la top model più pagata del 2018 : Si conclude splendidamente il 2018 per Kendall Jenner, che secondo la tradizionale classifica di Forbes risulta la top model più pagata dell'anno. Un risultato da lei raggiunto anche nel 2017, quando a sorpresa aveva spodestato Gisele Bundchen. Questo è proprio uno di quei casi in cui si può dire che oltre alla bellezza c'è molto di più, ovvero un certo fiuto per gli affari, che probabilmente ha ereditato dalla ...

Kendall Jenner sarebbe rimasta molto delusa per non aver potuto incontrare Meghan Markle : Se non ne hai mai abbastanza del mondo dei reali, aspetta di vedere cos'abbiamo in serbo nel nuovo The Royal World ! I protagonisti dello show saranno dei giovani dal sangue blu e veri aristocratici ...

Kendall Jenner sarebbe rimasta molto delusa per non aver potuto incontrare Meghan Markle : Nonostante fossero allo stesso evento The post Kendall Jenner sarebbe rimasta molto delusa per non aver potuto incontrare Meghan Markle appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner è la modella più pagata nel 2018 : ecco quanto guadagna la sorellastra di Kim Kardashian : Kendall Jenner è ancora la modella più pagata al mondo. Non è una novità, del resto, per la sorellastra di Kim Kardashian, prezzemolina di social e pedane (solo su Instagram vanta un seguito di oltre 100 milioni di follower) visto che anche lo scorso anno era riuscita nell’impresa di spodestare dalla top ten delle highest paid models Gisele Bundchen, per anni regina incontrastata delle passerelle. Stando alla classifica annuale stilata da ...

Kendall Jenner è la modella più pagata del 2018 : i suoi segreti per essere così bella : Ha iniziato la sua carriera solo nel 2014, ma Kendall Jenner in pochi anni si è fatta strada visto che il 9 novembre 2018 ha ricevuto il premio come “Icona dell’anno” durante la seconda edizione dei Revolve Awards andata in scena al Palms Casino Resort di Las Vegas. Merito della sua famiglia, o meglio della tribù di sorelle e parenti che popolano i media fin da quando era ancora piccola e qualche spinta a indirizzare i fari proprio ...

NBA – Il co-proprietario dei Sixers elogia Kendall Jenner : “ha una buona influenza su Ben Simmons” : Michael Rubin, co-proprietario dei Sixers, ha spezzato una lancia in favore di Kendall Jenner, giudicandola un’influenza positiva nella vita di Ben Simmons, a differenza di quello che pensino i tifosi La storia d’amore fra Ben Simmons e Kendall Jenner non è stata accolta in maniera positiva dai tifosi dei Sixers. Secondo i supporters di Philadelphia, la ragazza avrebbe un’influenza negativa sul playmaker, come il resto ...

Kendall Jenner è la modella più pagata del 2018 : francescamaria.ruggiero 14 December 2018 Kendall Jenner potrebbe non essere la Kardashian-Jenner meglio pagata del 2018, ma sicuramente è la modella che ha guadato di più in tutto il mondo . Con l'incredibile cifra di 22.5 milioni di dollari incassati negli ultimi 12 mesi, Kenny svetta per il secondo anno consecutivo al primo posto della prestigiosa lista di Forbes delle World's ...

Kendall Jenner è la modella più pagata del 2018 - la top10 : Forbes ha stilato la top10 delle modelle più pagate del 2018, ormai arrivato agli sgoccioli. 10 bellezze da togliere il fiato, in grado di rastrellare milioni su milioni di dollari, ma con una regina di fatto inarrivabile. 23 anni appena e un impero, con 500.000 dollari in più rispetto allo scorso già ricchissimo anno. Di chi stiamo parlando? C'è il video in testa al post che vi attende. prosegui la letturaKendall Jenner è la modella più pagata ...

Kendall Jenner fa amicizia con la mamma del fidanzato durante una partita di basket : <3 The post Kendall Jenner fa amicizia con la mamma del fidanzato durante una partita di basket appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner è tornata con l’ex Ben Simmons : lo ha confermato la sorella Khloé : "Il suo uomo" The post Kendall Jenner è tornata con l’ex Ben Simmons: lo ha confermato la sorella Khloé appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Lautner celebra i 10 anni di Twilight con un esilarante messaggio per Kendall Jenner : francescamaria.ruggiero 22 November 2018 Sono trascorsi dieci anni da quando il mondo era diviso in Team Jacob o Team Edwards, lo diresti mai? In onore del decimo anniversario della saga di Twilight , Taylor Lautner ha fornito alcuni nuovi esilaranti dettagli sulla ...

Kendall Jenner : Anwar Hadid pubblica un messaggio d’amore disperato e potrebbe essere per la modella : "Perché sei ancora nella mia mente?" The post Kendall Jenner: Anwar Hadid pubblica un messaggio d’amore disperato e potrebbe essere per la modella appeared first on News Mtv Italia.

Victoria's Secret Fashion Show : il trionfo di Kendall Jenner : Lo Show di lingerie più famoso, e atteso, al mondo, è tornato a casa e lo ha fatto in grande stile. Dopo Miami, Los Angeles, Cannes, Parigi, Londra e Shanghai gli Angeli di Victoria's Secret sono ...

Kendall Jenner e Gigi Hadid sono il BFF goal e l’ultimo super abbraccio lo dimostra : Kengi forever The post Kendall Jenner e Gigi Hadid sono il BFF goal e l’ultimo super abbraccio lo dimostra appeared first on News Mtv Italia.