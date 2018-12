Snowboard | Belingheri ottava nell’opening di Cervinia | Moioli fuori ai quarti per una

sportfair

(Di venerdì 21 dicembre 2018)8ª a: è la migliore delle azzurre nell’opening dicross. Brutto 12ª,cade e vaaiNiente podio per le azzurre nella tappa inaugurale dellocross femminile. Dopo gli ottimi risultati nelle qualificazioni, quando in tre erano entrate nella top 5, nessuna è riuscita a entrare nella big final. Il miglior risultato l’ha ottenuto Sofia, che con il secondo posto nella small final ha chiuso la gara inposizione, conquistando la quarta top ten della carriera in 14 presenze. Raffaella Brutto, caduta nella small final, si è dovuta accontentare del dodicesimo posto. La vittoria è andata alla statunitense Lindsey Jacobellis davanti a Eva Samkova e a Charlotte Bankes.Esordio sfortunato per la campionessa olimpica Michela. Nella quarta e ultima batteria deidi finale, l’azzurra era ...