L' ultima follia di Di Maio | Ci prepariamo a denunciare Berlusconi

L'ultima follia 5s - l'ulivo con immunità parlamentare : Si attendono istruzioni dall'Ufficio di presidenza del Senato, chiamato in causa dal Pd 'per porre termine a una commedia dell'orrore imbastita per beceri scopi politici, contro la scienza'. Critiche ...

Ferrari - il prossimo campionato il Cavallino cambia nome : l'ultima follia da Maranello : La scelta della Ferrari per la stagione del Mondiale 2019 potrebbe far storcere il naso a più di un fan della casa di Maranello. La Fia ha diramato la lista ufficiale di team e piloti, con relativi ...

L'ultima follia di Stato : la tassa sugli ombrelloni. Gestori dei lidi in rivolta : Il sole è l'ombra di Dio, diceva il Buonarroti. Oggi, invece, l'ombra è il sole del fisco. Soprattutto se a fare ombra è la tesa di un ombrellone sopra la bollente sabbia riminese. Anche l'ombra è un bene prezioso e soprattutto dà reddito. Ecco quindi che l'Agenzia delle entrate sta riempiendo le cassette postali dei Gestori e titolari di stabilimenti balneari della Romagna di "cartelle esattoriali" per esigere un'Imu rivalutata in base al ...

L’ultima follia di Sinead O’Connor - convertita all’Islam : Sinead O'ConnorSinead O'ConnorSinead O'ConnorSinead O'ConnorSinead O'ConnorSinead O'ConnorSinead O'ConnorSinead O'ConnorSinead O'ConnorSinead O'ConnorSinead O'ConnorSinead O'ConnorSinead O'ConnorSinead O'ConnorSinead O'ConnorSinead O'ConnorSinead O'ConnorNon chiamatela più Sinead O’Connor, ma Shuhada’ Davitt. L’ultima sua follia, la cantante irlandese – famosa (oltre che per Nothing Compares 2 U) anche per avere sposato in ...

I 'no-griglia' ultima follia di un Paese immobile : Per la cronaca: il film ricordato in precedenza racconta di un giovane che dopo avere criticato la civiltà dei consumi, partecipa ad un concorso televisivo e lo vince, diventando agiato. E rivedendo -...

Caos Serie C - l’ultima follia riguarda la Reggina : E’ una situazione sempre più delicata per il campionato di Serie C, dopo un’estate caldissima anche l’inizio del torneo è stato incerto con alcune squadre che ancora non sono scese in campo, tra tutte la Viterbese, va chiarita la situazione dell’Entella che entro i prossimi giorni potrebbe ritrovarsi in Serie B. Poi va considerato il caso fideiussione con alcuni club che potrebbero andare incontro a pesanti ...