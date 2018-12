Jamil e l' arte di trarre vantaggio dall' hating | parte 2 intervista

Blastingnews

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Guarda se proprio me la vuoi strappare di bocca ti posso dire che in studio da lui si ascoltava la musica altissima, ma proprio tanto. Un'altra cosa divertente è che il giorno che sono andato da lui in studio ho portato qualche amico. Gli avevo detto che ne avrei portati un paio, poi però la cosa é degenerata perché volevano venire tutti, alla fine sembrava quasi un in store di J Ax, con i miei amici che si facevano le foto assieme a lui.Mi ha colpito molto una storia che hai fatto su Instagram l'altro giorno, avevi chiesto ai tuoi fan 10.000 commenti in 24 ore per sbloccare un video su Instagram TV, ne arano arrivati però solo 6000. Hai fatto quindi notare che le tue stories quello stesso giorno avevano 50.000 visualizzazioni l'una. Secondo te, di questi 50.000, quanti possono essere considerati haters, o quantomeno persone che non possono essere definite fan ?...