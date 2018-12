Il vicepresidente del Parlamento Europeo David Sassoli in visita a Grosseto

Cesare Battisti potrebbe essere fuggito in Bolivia : “Lì ha molte amicizie e l’appoggio del vicepresidente Alvaro García Liniera” : Cesare Battisti non si trova e la polizia brasiliana non esclude che possa essere fuggito fuori dal Brasile, in Bolivia soprattutto, Paese in cui conta amicizie ad alto livello. È questa l’ipotesi avanzata dall’ex giudice brasiliano Walter Maierovitch, riportando fonti dell’intelligence: “Ricordando anche un tentativo di fuga del passato, la nostra convinzione è che Battisti si troverebbe in Bolivia”, ha detto il ...

L'ASSOCIAZIONE D.E.C.I.BA in prima linea contro gli abusi del sistema bancario - Intervista al vicepresidente STEFANO NICOLETTI : "Noi crediamo nella politica, ma in quella vera, quella che tutela tutti indiscriminatamente senza avere occhi di riguardo per nessuno. La convinzione che tutto questo si possa ottenere è il motivo ...

Zanetti a cuore aperto – Dall’addio al calcio giocato agli obiettivi da vicepresidente dell’Inter : Javier Zanetti si racconta a Verissimo a pochi giorni dall’uscita del suo terzo libro “Vincere, ma non solo” “Il ruolo da vicepresidente dell’Inter? È un’altra vita, diversa dal campo. Volevo conoscere un nuovo aspetto del calcio e avere una visione più ampia. Mi piace molto questa cosa, mi sta arricchendo come persona e spero di lasciare la mia impronta anche come dirigente. Non ho mai sentito il ...

Nomine Rai - spunta il vicepresidente : la nuova carica per piegare l'assedio del Pd a Marcello Foa : Sabato sono filtrate le indiscrezioni relative alle Nomine della Rai gialloverde . Tra i nomi, Teresa De Santis verso la direzione di Rai 1, su Rai 2 il ritorno di Carlo Freccero mentre a Rai 3 ...

Ignazio La Russa - video Scherzi a Parte/ Il lato tenero del vicepresidente : che fine ha fatto la sua cagnolina? - IlSussidiario.net : Ignazio La Russa, video ancora una volta vittima di Scherzi a Parte: la nuova burla al politico dopo la precedente sulla partita dell'Inter.

Argentina : vicepresidente Michetti - "un forte abbraccio ai familiari dei 44 eroi dell'Ara San Juan" : Buenos Aires, 17 nov 17:00 - , Agenzia Nova, - Il mondo politico argentino sta esprimendo solidarietà alle famiglie dei membri dell'equipaggio del sottomarino Ara San Juan, i cui resti sono stati individuati oggi a 600 chilometri da Comodoro ...

Pillon (Lega) è il vicepresidente della commissione Infanzia e Adolescenza. Pd : “Vergogna” : Il senatore leghista Simone Pillon, ex promotore del Family day e primo firmatario del Ddl sull'affido condiviso, è stato nominato vice presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza. La senatrice di Forza Italia, e braccio destro di Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli, è stata eletta invece presidente della commissione.Continua a leggere

Ecco chi è Cristiana Capotondi - il nuovo vicepresidente della Lega Pro [FOTO] : 1/11 LaPresse ...

WhatsApp : il vicepresidente conferma l'arrivo della pubblicità nel 2019 : Ebbene sì, ora che è arrivata anche la conferma ufficiale, non ci possono più essere dubbi: WhatsApp [VIDEO] inserira' presto annunci pubblicitari. A darne notizia è stato Chris Daniels, il vicepresidente dell'azienda, durante un'intervista rilasciata all'Economic Times. Sì, inseriremo annunci pubblicitari nello Status e questa sara' la modalita' di monetizzazione principale per l’azienda. Queste le parole che il vicepresidente della più ...

Spagna - arrestato il vicepresidente della RFEF Andreu Subies : Il vicepresidente della federazione è stato arrestato nell'ambito dell'operazione Soule, un’indagine incentrata su possibili casi di appropriazione indebita. L'articolo Spagna, arrestato il vicepresidente della RFEF Andreu Subies è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.