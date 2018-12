Il futuro americano di Ikea : e-commerce e «mini» negozi per sfidare Amazon : I super store Ikea potrebbero diventare un ricordo del passato. Gli enormi magazzini self-service, gli scatoloni blu sperduti ai margini o anche oltre i confini delle città, potrebbero trasformarsi in un mito delle origini. Al loro posto ci sarà una rete globale di assai più piccoli negozi molto urbani. Nonchè di magazzini “digitali” a domicilio sempre più rapidi e meno costosi. Per resistere ad Amazon e alla concorrenza ...