Texas | lasciò figlie chiuse in auto per 18 ore causandone la morte | condannata a 40 anni

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Una madre è stataa 40di carcere per aver lasciato le duepiccoleinmobile per diciotto ore. La donna sarebbe andata ad una festa di amici e secondo lerità giudiziarie avrebbe lasciato deliberatamente le due bambine incon 40 gradi circa di temperatura per ben diciotto ore per ucciderle.La madre ha lasciato intenzionalmente leinE' successo in, il 6 giugno 2017, quando Amanda Hawkins (all'epoca 19enne)intenzionalmente le duepiccole Addyson e Brynninmobile, incustodite per diciotto ore (anche se alcune fonti riferiscono che le ore hanno sfiorato le 24) e nonostante la temperatura toccasse i 40 gradi. La donna aveva lasciato in macchina le dueper andare ad una festa con amici, dimenticandosi dunque delle due bambine in macchina, ma la verità che è emersa durante il processo giudiziario ...