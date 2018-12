“Non è lei” Laura | caduta dal 7° piano Il particolare inquietante È la madre della

caffeinamagazine

: Mia madre si è incazzata con me perché IO (non LEI, IO) volevo fare i biscotti per le mie amiche, quindi lei non av… - Arya_Page : Mia madre si è incazzata con me perché IO (non LEI, IO) volevo fare i biscotti per le mie amiche, quindi lei non av… - krarlieforlife : Stamattina crush in classe ha detto agli altri riferito a me 'Ieri stavamo uscendo da scuola io e lei, ad un tratto… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) La vicenda di, studentessa di Orvieto precipitata dal settimodi un palazzo di Roma, si infittisce perché nei risultati dell’autopsia il corpo descritto sembra appartenere a un’altra persona. Un giallo vero e proprio. Ai microfoni di “Chi l’ha Visto?” la mamma dispiega che fisicamente era diversa: “Statura, peso e colore degli occhi sono sbagliati, non sono i suoi”. E poi ancora perché le unghie sono state tagliate e non analizzate? Per chi non ricordasse, nel giorno di San Valentino di quasi due anni fa, la ragazza è partita ed è entrata in un palazzo in cui non era mai stata prima forse come corrieredroga. Da Orvieto aveva preso un treno per Roma Tiburtina, per poi salire al settimodi una casa in via Agrigento, la stessa nella cui intercapedine è stata trovata in fin di vita. La famiglia crede che non si sia suicidata, che qualcuno ...