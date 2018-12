L' economia circolare di una lattina di tonno

La voce della Politica Braia : economia circolare e green economy nel binomio agricoltura-industria : ... Luca Braia intervenendo per un saluto agli studenti e alle studentesse dell'Its Agrario "Gaetano Briganti" di Matera, dove si è tenuto il convegno "Agricoltura e Industria: ponte tra economia, ...

La nuova frontiera dell'economia circolare : dalla plastica riciclata una casa per gli sfollati : Dal Regno Unito un innovativo sistema realizza pannelli con la plastica raccolta nei mari e nei fiumi e l'impiega in edilizia. Riutilizzabili e a basso costo È leggero, costa poco ed è facilmente ...

Ecco i quattro vincitori del Concorso “Storie di economia Circolare” : Un servizio radiofonico di Valerio Maggio sul legno di scarto trasformato in mobili d’arredamento da migranti richiedenti asilo della falegnameria sociale K_Alma; un video di Flavio La Franca sul progetto The Circle che utilizza acqua di allevamento delle carpe purificata per irrigare vegetali; le immagini di Davide Lanzilao e Veronica Di Benedetto Montaccini sull’eco-villaggio realizzato dall’associazione no profit Panta-Rei; le parole di Marta ...

Ecco i quattro vincitori del Concorso 'Storie di economia Circolare' : ... direttore generale di Ecodom - Anche se nel nostro Paese manca ancora una normativa che sostenga realmente l'Economia circolare, ci sono molte realtà che lavorano secondo principi di sostenibilità". ...

Dall'ecologia dello spirito a una concreta economia circolare : Sul tema del recupero energetico degli scarti del riciclo va ricordata anche la posizione del presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi nell'articolo , "La discussione politica ...

Ellen MacArthur : "L'economia circolare cambia il mondo" : Intervista alla ex velista fondatrice della omonima fondazione. La scommessa della circular economy, un sistema di produzione che rispetta l'ambiente, non spreca energia e materiali, e in cui scarti e ...

ENEA - economia circolare : buone pratiche e primi "numeri" della Piattaforma italiana ICESP : ENEA svela i primi numeri sulla Piattaforma italiana per l'Economia circolare, ICESP,. I dati presentati alla prima conferenza annuale, che si è svolta al Senato alla presenza, tra gli altri, del

ENEA - economia circolare : buone pratiche e primi "numeri" della Piattaforma italiana ICESP : Molto buona anche la percentuale di addetti nel settore dell'Economia circolare rispetto al totale degli occupati in Italia, che si attesta al 2,05% contro l'1,71%. In Europa siamo quindi sopra la ...

economia circolare : buone pratiche e primi “numeri” della Piattaforma italiana ICESP : Circa 80 fra istituzioni e aziende di rilievo nazionale coinvolte e 60 buone pratiche elaborate da 6 gruppi di lavoro su 6 tematiche trasversali: questi in estrema sintesi i numeri presentati alla prima conferenza annuale sulla Piattaforma italiana per l’Economia circolare (ICESP), coordinata da ENEA, che si è svolta al Senato alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario all’Ambiente Salvatore Micillo, del presidente dell’ENEA Federico ...

Non c'è economia circolare senza inceneritori : Per il M5s, che alla difesa dell'ambiente dedica una delle sue cinque stelle, sarà sorprendente apprendere che gli inceneritori servono per promuovere l'economia circolare. Nuovi termovalorizzatori non sono una panacea – sono indispensabili nuovi impianti di riciclo per gli scarti organici – ma non

Clima - Avvenia : zero emissioni al 2050 solo con nuovi modelli sociali - economia circolare e innovazione : Efficienza energetica, nuovi modelli sociali ed economici: sono questi gli strumenti chiave per raggiungere l’obiettivo ‘zero emissioni’ entro il 2050, individuando nell’abbattimento del 65% delle emissioni di gas serra entro dieci anni un obiettivo ineludibile per contrastare il cambiamento Climatico. In attesa di conoscere gli esiti della 24ª Conferenza per il Clima, in corso in questi giorni a Katowice (Polonia), Avvenia, società del gruppo ...

economia circolare - Italia già leader di circolarità : Il tema dell'Economia circolare è un argomento a cavallo tra politiche ambientali ed industriali impegnate a definire un uso efficiente delle risorse. Il tema è oggetto di importanti discussioni su scala nazionale ed europea, e per quanto concerne l'Italia si è arricchito recentemente di un nuovo documento che fa il punto della situazione. "L'Economia circolare in Italia – la filiera del riciclo asse portante di ...

economia circolare dei rifiuti : a Perugia i più autorevoli esperti in materia : Torna, per la seconda volta in Umbria, l’EcoForum sull’Economia circolare dei rifiuti promosso da Legambiente in collaborazione con Arpa, Regione Umbria e Comune di Perugia. Questa volta, dopo la prima edizione svoltasi a Terni nel 2017, sarà il Capoluogo regionale ad ospitare l’appuntamento dedicato al ciclo dei rifiuti. L’EcoForum costituisce uno dei momenti principali a livello regionale per analizzare, casi e numeri della ...

Speciale infrastrutture : ambiente - sottosegretario Micillo - parlare ancora di termovalorizzatori è un ostacolo all'economia circolare : Roma, 04 dic 17:00 - , Agenzia Nova, - parlare ancora di termovalorizzatori è "un ostacolo" all'economia circolare e alla raccolta differenziata che il governo sta tentando di... , Sic,