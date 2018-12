Dodi Battaglia a Sanremo 2019 con un brano di Giorgio Faletti | spuntano indiscrezioni dal

optimaitalia

: #DodiBattaglia a #Sanremo2019 con un brano di #GiorgioFaletti: spuntano indiscrezioni dal tour Perle… - OptiMagazine : #DodiBattaglia a #Sanremo2019 con un brano di #GiorgioFaletti: spuntano indiscrezioni dal tour Perle… - radioitaliaint : Right now ON AIR: Ti lascio andare via - Dodi Battaglia on R2i - AnnaTavano : RT @i_Pooh_it: Tra pochi minuti comincerà la puntata di 'Storie Italiane', ospite #Dodi #Battaglia. #Pooh -

(Di giovedì 20 dicembre 2018)con undi. Questa l'ultima indiscrezione trapelata dal palco del tour Perle che l'ex chitarrista dei Pooh sta tenendo in tutta Italia.L'artista ha parlato di una canzone scritta da, divenuto suo fraterno amico negli anni, che vorrebbe portare sul palco del Teatro Ariston. Non è quindiin gara ma ilscelto per ricordare l'artista scomparso appena qualche anno fa ma che è rimasto nel cuore dei molti che l'avevano apprezzato come attore e come scrittore, con una svolta che si è verificata negli ultimi anni di vita. La sua presenza sul palco del Teatro Ariston non sorprende, dal momento che già da qualche settimana erano trapelate voci in merito a una sua possibile partecipazione tra i Campioni, a un anno da Red Canzian e dal duo composto da Facchinetti e Fogli per i quali aveva avuto ...