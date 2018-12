Come il canone Rai | una rata ogni bimestre | la Tari tassa sui rifiuti nella bolletta

Tari nella bolletta della luce Come il canone Rai : ecco quanto costerebbe : Associazioni di consumatori inviperite contro il governo per via dell'emendamento alla manovra, presentato dalla Lega, che prevede di inserire il pagamento della Tari , la tassa sui rifiuti, all'...

Manovra - la Lega propone la Tari in bolletta (Come il canone tv) Pensioni e reddito - Tria : si parte a aprile : Un emendamento della Lega colLegato alla legge di Bilancio propone il pagamento della Tari in bolletta elettrica per i cittadini dei Comuni in situazioni di dissesto e che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario. Consumatori all’attacco

Manovra - la Lega propone la Tari in bolletta - Come il canone tv - : La motivazione può essere nobile, cioè contrastare l'evasione fiscale, ma rischia di essere difficile attuazione perché parliamo di una tassa che comporta gettito per gli enti locali e bisognerà ...

Esenzione Canone Rai 2019 : domanda entro dicembre 2018 : Come fare : Oramai da questa tassa non si scappa più: il Canone Rai è un obbligo di legge che dal 2016 è stato inserito direttamente nella bolletta e i cittadini che non vogliono pagarlo devono richiedere l’Esenzione Canone Rai 2019 compilando specifici moduli ed entro scadenze ancora più precise. Anche se c’è tempo fino al 31 gennaio 2019 per presentare l’autocertificazione di Esenzione, è comunque consigliabile farlo con molto più anticipo, per ...