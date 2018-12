Bimbo di 7 anni tortuato dalla matrigna | «Bruciati i genitali con l' acido»

Bimbo di sette anni seviziato dalla nuova moglie del padre : “Gli ha ustionato i genitali con l’acido” : Gli insegnanti di scuola elementare hanno notato gravi ustioni sul corpo del piccolo e hanno allertato suo padre: così è emersa l'agghiacciante storia di abusi di un Bimbo di sette anni da parte della nuova moglie del padre. La donna avrebbe sottoposto il bambino a indicibili torture, ustionandolo con la candeggina e legando un elastico attorno al pene del ragazzino per impedirgli di urinare.Continua a leggere

Chiude il fratellino di 3 anni nella lavatrice - il Bimbo muore : Quando il gioco si trasforma in tragedia. È quello che è successo nella cittadina russa di Gubkinskij, dove un bambino di 3 anni è morto per quello che doveva essere un gioco e che invece si è rivelato essere un dramma atroce. Questa storia agghiacciante è stata riportata dal Daily Mail. Il piccolo era stato chiuso per gioco nella lavatrice dal fratello più grande: di certo il fratello maggiore non ha chiuso il fratello nella lavatrice per ...

Bimbo ucciso di botte da madre e fidanzato : i due condannati a 10 anni - Paese in rivolta : Il piccolo Stanley è stato ucciso e massacrato di botte dalla mamma e dal fidanzato e la coppia è stata condannata a dieci anni, ma in tanti in Inghilterra chiedono una pena più pesante. Un deputato ...

Maccarese - Bimbo di 11 anni annegò in un canale nel 2016 : adesso si indaga per omicidio : Un video, girato durante gli ultimi attimi di vita di Alessandro Elisei, forse finalmente risolverà il mistero della sua prematura scomparsa. Il bambino, che all’epoca aveva solo 11 anni, è annegato in un canale vicino al castello di Maccarese, borgo nelle campagne tra Fiumicino e Roma, il 3 ottobre del 2016. Quelle immagini, della cui esistenza sono certi diversi testimoni, potrebbero finalmente dare una risposta su ciò che effettivamente è ...

Chiude il fratellino in lavatrice per gioco - Bimbo di 3 anni muore soffocato : Un gioco tra fratellini che si trasforma in una terribile tragedia . Un bimbo di tre anni è stato trovato morto in lavatrice dai genitori, dopo essere stato chiuso lì dentro dal fratellino maggiore, ...

India - leopardo uccide e decapita Bimbo di 3 anni : Si trovava in cucina con la sua mamma quando, all'improvviso, un leopardo è entrato in casa. Per il piccolo, un bimbo di tre anni, non c'è stato nulla da fare: l'animale si è subito avventato su di ...

Cascina. Furgone dei rifiuti investe Bimbo di 5 anni : Si trova ricoverato in gravi condizioni un bimbo di 5 anni. Il piccolo è all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo

Modena - Bimbo di 10 anni multato e schedato sul bus : “Mio figlio umiliato - era in lacrime” : " L’ho visto arrivare a casa in lacrime con una fotosegnalazione quasi fosse un criminale e una multa di 67 euro", è la denuncia del padre. Da ormai oltre un anno i controllori che operano sui mezzi di trasporto locali fotografano i passeggeri privi di biglietto e carta d’identità, e li inseriscono in un apposito archivio: "Vogliamo prevenire il fenomeno dei passeggeri non in regola”.Continua a leggere

Botte al Bimbo di 3 anni e acqua bollente sul corpo per punirlo - nei guai mamma e 5 adulti : Sei adulti sono stati arrestati nello Stato del New Jersey per aver picchiato ripetutamente e anche gettato acqua bollente su un bambino di tre anni per punirlo. Tra le persone fermate c'è anche la mamma del bambino, una donna di 43 anni. Vivevano tutti insieme in una casa con altri cinque bambini.Continua a leggere

Bari - Bimbo di 6 anni morto in ospedale : autopsia conferma la polmonite : Giovanni Alizzi, il bambino deceduto lo scorso 6 dicembre nell'ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, sarebbe morto per una compromissione grave a livello polmonare. L'autopsia effettuata nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari avrebbe confermato i sospetti sulle complicazioni di una polmonite.Continua a leggere

Marisa - uccisa a 22 anni da un Bimbo che si voleva suicidare : 28 Ottobre 2017. Marisa Harris è una ragazza americana di 22 anni che sta guidando la sua macchina lungo l'autostrada del North Virginia, Stati Uniti. Insieme al suo fidanzato, sta tornando a casa dopo un rilassante giro in bicicletta. Improvvisamente, un peso morto sfonda il tetto della macchina e la prende in pieno, uccidendola sul colpo. È un bambino di 12 anni, che si è lanciato da un ponte per farla finita. Il piccolo, di cui giustamente ...