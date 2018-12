Alessandra Amoroso al Bambin Gesù di Roma per un pomeriggio in allegria per Vivere a

Un successo il concerto di Alessandra Amoroso a Bari per La Notte dei Doni con i successi di 10 (video) : Il concerto di Alessandra Amoroso a Bari è stato un successo. D'altro canto, non ci si poteva aspettare diversamente visto il successo del suo ultimo album, 10, del quale ha cantato diversi brani. L'artista salentina è quindi tornata nella sua terra per partecipare al concerto voluto dalla Banca Popolare di Bari, con una serie di eventi che continueranno fino alla vigilia di Natale. Sul palco dell'evento, Alessandra Amoroso ha ...

Alessandra Amoroso ritorna su Radio Subasio - Speciale Per Un’Ora d’Amore : Alessandra Amoroso ritorna su Radio Subasio il 14 dicembre 2018, per condurre lo Speciale Per Un’Ora d’Amore. Un’occasione importante che permetterà alla cantautrice di raccontarsi ai microfoni dell’emittente Radiofonica e rivelare la sua personale playlist musicale. Per assistere alla trasmissione ed ascoltare Alessandra Amoroso, sarà sufficiente sintonizzarsi dalle 22.00 in poi.Alessandra Amoroso ad un passo dal ...

Alessandra Amoroso si sposa con Stefano Settepani? : Sarà rimasta immobile alla proposta di matrimonio Alessandra Amoroso, la cantante salentina nata nella scuola di canto e ballo di Amici di Maria de Filippi. Infatti, a pochi giorni dal Natale, il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha diffuso la notizia che l'artista potrebbe convolare a nozze con il produttore Stefano Settepani dopo tre anni di fidanzamento. Retroscena Blogo: Alessandra ...

Alessandra Amoroso : Festival di Sanremo e nozze con Stefano nel 2019 (RUMORS) : Mercoledì 12 dicembre sono trapelati due interessanti gossip su una cantante molto amata: Alessandra Amoroso. Tvblog e Chi, infatti, hanno riportato alcune indiscrezioni sul futuro prossimo della pugliese, una professionale e l'altra sentimentale. Il sito d'informazione ha fatto sapere che la vincitrice di Amici sarebbe vicinissima alla firma del contratto che la porterebbe a calcare il palco del Festival di Sanremo, non come concorrente in gara ...

Alessandra Amoroso e Fabrizio Moro premiati a Roma Videoclip come artisti dell’anno : Tra i tanti, anche Alessandra AMoroso e Fabrizio Moro premiati a Roma Videoclip come artisti dell'anno ma anche per alcuni rilevanti lavori che hanno rilasciato nel corso dell'ultima annata. Il cinema si è quindi unito alla musica per una serata all'insegna delle celebrazioni, nei quali non sono mancati gli interventi degli artisti coinvolti e premiati durante la serata che si è tenuta nella serata dell'11 dicembre presso gli Studi di ...

Retroscena Blogo : Alessandra Amoroso ospite a Sanremo 2019 - è quasi fatta : Finalmente, verrebbe da esclamare: Alessandra Amoroso, secondo quanto risulta a Blogo, sarebbe ad un passo dalla chiusura dell'accordo per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019, in programma il prossimo febbraio con diretta su Rai1.Stando a quanto ci risulta, infatti, la cantante salentina nata ad Amici di Maria De Filippi sarebbe in trattativa avanzata per prendere parte in veste di ospite alla kermesse diretta e condotta da ...

Natale in Vaticano - Alessandra Amoroso tra i protagonisti : "Non vedo l'ora" : La cantante salentina tra gli artisti che si esibiranno nell'Aula Paolo VI per lo storico concerto, trasmesso su Canale 5 la...

Alessandra Amoroso - news sulle nozze : preparativi e data del matrimonio : Alessandra Amoroso, news sulle nozze imminenti con Stefano: preparativi in corso per il grande evento matrimonio imminente per Alessandra Amoroso e il compagno Stefano. I due, che già convivono da un po’, sembrerebbero aver deciso di convolare a nozze nel 2019. La coppia, stando a quanto scritto nell’ultimo numero del settimanale Chi, starebbe al momento […] L'articolo Alessandra Amoroso, news sulle nozze: preparativi e data ...

Alessandra Amoroso nello spot Pandora con Trova un modo verso Natale 2018 (video) : Alessandra Amoroso nello spot Pandora anticipa il Natale con Trova un modo, ultimo singolo estratto dall'album 10 che ha voluto dedicare al primo decennio di carriera trascorso con la Big Family. Il contributo era atteso da qualche tempo ma sono nelle ultime ore è stato possibile vedere l'artista di Galatina come protagonista dello spot che suggerisce un regalo di Natale molto speciale e dedicato agli accessori. L'artista è già stata ...

Alessandra Amoroso ha scritto un commovente post per la nonna che non c’è più. Guarda il post : Alessandra Amoroso condivide tutto sui social con la sua ‘big family’ di affezionati fan. Gioie personali e successi professionali, ma anche ricordi nostalgici legati a importanti figure di riferimento della sua vita sono racchiusi... L'articolo Alessandra Amoroso ha scritto un commovente post per la nonna che non c’è più. Guarda il post proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alessandra Amoroso a Bari per beneficenza il 16 dicembre : tutti i dettagli sull’iniziativa : Alessandra Amoroso a Bari per un evento benefico in programma il prossimo 16 dicembre. La cantante salentina sarà presente alla Notte dei Doni, un'iniziativa benefica nata per sostenere la Caritas Diocesana di Bari-Bitonto e le famiglie bisognose. Ad organizzare gli eventi benefici nel periodo che precede il Santo Natale è la Banca Popolare di Bari che anche quest'anno sostiene le cause benefiche del territorio attraverso una serie di ...

Alessandra Amoroso : "Non ho maschere - in questo mondo che odia sogno di distribuire cuori" : Le 20 tappe del tour di Alessandra Amoroso, una per regione, sono già diventate 33 a forza di sold-out. La prima, a Torino, al PalaAlpitour, 5 marzo, è esaurita, a Milano e Roma sono già tre. Che cos

Alessandra Amoroso - l’ultimo post commuove : “Non ho paura - ti amerò per sempre” : Alessandra Amoroso, il post su Instagram che commuove tutti Un post su Instagram di Alessandra Amoroso ha commosso tutti oggi. La cantante si è lasciata andare ai ricordi e alle emozioni, scrivendo un bellissimo e toccante messaggio per sua nonna. La signora Maria è venuta a mancare proprio un anno fa e Alessandra ha voluto […] L'articolo Alessandra Amoroso, l’ultimo post commuove: “Non ho paura, ti amerò per sempre” ...