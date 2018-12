Raggi | Tar conferma nostra ordinanza ‘No Slot’ | respinti ricorsi

Angelucci : fermato insulto a nostri militari - Raggi mai una gioia : Roma – “Il Senato boccia emendamento per esercito tappabuche a Roma. fermato un insulto ai nostri militari. Da Governo una sola capitale”. Lo scrive in un tweet Mariano Angelucci, vice segretario Pd Roma. L'articolo Angelucci: fermato insulto a nostri militari, Raggi mai una gioia proviene da RomaDailyNews.

Clima - Mattarella : "Servono scelte coRaggiose" : "Il presente e il futuro ci pongono di fronte a sfide trasversali e a interrogativi di amplissima portata, alcuni di improcrastinabile urgenza come, ad esempio, i cambiamenti Climatici . Essi ...

Clima - Mattarella : “Ora servono scelte coRaggiose” : I cambiamenti Climatici “potrebbero trasformare radicalmente il rapporto fra l’umanità e il pianeta e dunque non è possibile accontentarsi di timide intese. Occorrono, invece, scelte coraggiose e condivise – scelte autenticamente multilaterali – che segnino un percorso da seguire fedelmente, per il bene di tutti”. Lo afferma il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in ...

Influenza - microbiologi : tasso di vaccinazioni basso - si dovrebbe Raggiungere il target del 90% : I microbiologi clinici sono riuniti a Rimini nel corso della sessione del Congresso Nazionale Amcli (Associazione microbiologi clinici italiani) dedicato alla previsione della stagione Influenzale: gli esperti chiedono di accrescere la copertura vaccinale contro l’Influenza partendo proprio da categorie (infermieri, personale ospedaliero, addetti delle Rsa) che per il lavoro e l’ambiente in cui operano possono essere portatori e ...

Rifiuti Roma - la Raggi chiede aiuto - il sindaco di Torino (Appendino - M5S) pronta ad aiutarla : Virginia Raggi chiede un aiuto per l’emergenza Rifiuti di Roma, il sindaco Appendino di Torino pronta ad aiutarla Le gemelle diverse, le chiamavano. Chiara Appendino e Virginia Raggi sono diventate sindaco lo stesso giorno. La prima a Torino, battendo a sopresa Piero Fassino, la seconda a Roma, superando agevomente Roberto Giachetti. Oggi, dopo due anni e mezzo di amministrazione, sono ancora pronte a darsi una mano. In questo caso è ...

Asl : al momento non sussiste emergenza sanitaria - via al monitoRaggio : Roma – “Al momento dai dati che abbiamo non possiamo ritenerci in emergenza sanitaria: sono dati raccolti a 30-50 metri, abbiamo bisogno di dati ambientali raccolti a una certa distanza, dopo un incendio e’ normale che ci siano certi picchi”. Lo ha detto Daniele Gamberale, direttore del dipartimento Prevenzione della Asl Roma 1, dopo l’incontro a piazza Sempione con il presidente del III Municipio di Roma, Giovanni ...

Brawl Stars in pochi giorni ha Raggiunto il primo posto nella classifica Google Play : Brawl Stars in pochi giorni ha raggiunto il primo posto della classifica Google Play sezione giochi. Molti si aspettavano questa reazione da parte dei videogiocatori (ovvero un massiccio download nel breve periodo di B.S su dispositivi mobili), ma nessuno poteva pensare che sarebbero bastati meno di 3 giorni dalla data di rilascio globale dell'ultimo marchio della Supercell per raggiungere tale posizione. L'ennesimo trionfo per la casa finnica ...

Baglio-Piccolo : romani costretti ad aumento Tari per inadempienze giunta Raggi : Roma – “La Tari aumenta e non si sa quanto, a dirlo e’ la stessa Sindaca gia’ poche ore dopo l’incendio al TMB Salario. Sceglie un momento drammatico per la citta’ e mente sapendo di mentire. Che la Tari dovesse aumentare si era capito dai conti dell’azienda, dovuti al braccio di ferro tra Ama e Campidoglio e a mancati trasferimenti di fondi per oltre 300 milioni di euro, anche per extra costi sostenuti ...

Andrea Camilleri : "Un mio errore? Ho detto troppo tardi 'no' al fascismo. Serviva un coRaggio inumano - ma mi fa rabbia" : "Avrei potuto e dovuto dire un 'no' più convinto al fascismo, ma a essere onesti ci sarebbe voluto un coraggio inumano. Ho detto no, ma tardi, dopo averci creduto come tutti. A guardarmi indietro ora ai miei occhi appaio come uno che ci è cascato e questo mi fa tanta rabbia". Andrea Camilleri, sulle pagine del Corriere della sera, butta uno sguardo al suo passato, al vissuto, ai rimpianti, a quel che teme di dimenticare. Lo ...

Grasselli : chiesto a Raggi maggior controllo targhe straniere su nostre strade : Roma – Ho presentato oggi, insieme ai consiglieri Volpi e Silvestroni, una mozione al consiglio della citta’ metropolitana per impegnare la sindaca Raggi ad avviare un piano straordinario di controllo delle autovetture con targa straniera in circolazione sul nostro territorio provinciale: ritengo da sempre che sono troppe e spesso sospette le automobili immatricolate all’estero che transitano sulle strade italiane; spesso si ...

Rifiuti Roma in Abruzzo - Lolli : se la Raggi lo richiede disposti a trattare : L'Aquila - "Non sbattiamo la porta in faccia a nessuno, vogliamo essere solidali, ma posso prendere in considerazione di fare la nostra parte solo in presenza di una richiesta dell'organo politico del Comune di Roma, e cioè della sindaca o di un assessore". Così il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, sulla vicenda del trasferimento dei Rifiuti del Comune di Roma in Abruzzo. "Sono quattro ...

Incendio Tmb Salario - Raggi aumenta la Tari/ Sindaco Roma - "speriamo di poco" : è caos rifiuti : Incendio Tmb Salario, è emergenza rifiuti a Roma: Sindaco Virginia Raggi aumenta la Tari, 'speriamo di poco', ma il rincaro è già vicino ai 50' in più

Palermo - ristoratore coRaggio registra l'usuraio e lo fa arrestare dalla Guardia di finanza : In cella un pescivendolo di Brancaccio, aveva prestato 13 mila euro. Tassi, 800 per cento annui: stava provando a impossessarsi di una villetta

Magi : inaccettabile decisione Raggi di aumentare Tari : Roma – “È inaccettabile che la sindaca Raggi paventi un aumento della Tari. I romani dovrebbero cosi’ pagare non tanto i costi dovuti all’incendio del Tmb di via Salaria quanto l’immobilita’ e la mancanza di strategia della giunta Raggi che dall’inizio del mandato non ha adottato il progetto di realizzazione degli eco-distretti elaborato dalla precedente giunta”. “E nemmeno ha sostituito ad ...