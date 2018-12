iltempo

: #MasterChef cala gli assi E lo fa in versione #allstars - tempoweb : #MasterChef cala gli assi E lo fa in versione #allstars - IdeawebTV : MasterChef protagonista al Castello di Grinzane, tra novità e gustose anticipazioni (FOTO e VIDEO)… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) In sette edizioni ha contribuito a trasformare la creazione di un piatto in un vero show televisivo e migliaia di semplici apponati in aspiranti cuochi. Da giovedì 20 dicembretorna in ...