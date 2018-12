Massimo Boldi | “Salvini? È un mio amico | lo voterei se non fosse affiliato al M5s

Massimo Boldi : "Esco con tante ragazze e uso il viagra" : Mentre al cinema Massimo Boldi torna con Christian De Sica, l'attore di Luino si lascia andare a confidenze privatissime. Dopo aver spiegato che il suo addio, temporaneo, a Christian De Sica è ...

Massimo Boldi e la verità sull'addio a De Sica : "L'ho lasciato per colpa di De Laurentiis" : Manca soltanto un giorno all'uscita del nuovo cinepanettone che vede (ancora) sullo stesso set Christian De Sica e Massimo Boldi."Era ora", diranno i fan dei due attori. De Sica e Boldi, infatti, hanno fatto la storia dei film di Natale. Poi una lite, l'allontanamento e ora (finalmente) la pace. Sul loro conto ne sono state dette di cotte e di crude. C'era chi non ha mai creduto nella loro separazione: "Tutto organizzato". E chi invece era ...

Massimo Boldi : "Lasciai De Sica perché non sopportavo De Laurentiis : metteva becco su tutto" : "Aurelio De Laurentiis era molto ingombrante: decideva cosa andava bene e cosa no nei copioni, interveniva nella sceneggiatura, metteva becco sulle parti da girare insieme e su quelle da recitare da soli. Ero un po' stufo, solo. Accettai l'offerta di Medusa e mi misurai con un progetto soltanto mio. Non abbandonai Christian, ma De Laurentiis". In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Massimo Boldi torna sulla rottura con lo storico ...

Ospite a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 Massimo Boldi ha raccontato la divertente storia che ha creato il celebre tormentone "Bestia che dolore!". All'origine di tutto c'erano "botte vere", che Teo Teocoli inavvertitamente gli dava in scena.

Domenica In - Christian De Sica e Massimo Boldi : «Siamo tornati grandi amici» : Il titolo del loro nuovo film è estremamente significativo del loro riavvicinamento: Christian De Sica e Massimo Boldi sono tornati Amici come prima . I due attori, ospiti di Mara Venier a Domenica In ...

Amici Come Prima di Christian De Sica e Massimo Boldi fa discutere per come viene trattata l'omosessualità - : ... transessuali , compresa Elenoire Ferruzzi , e omosessuali, mai un 'cinepanettone' della coppia era stato tanto inclusivo ha scritto CineBlog se non fosse che la visione del mondo LGBT di De Sica & ...

Domenica In - la domanda di Mara Venie a Massimo Boldi e Christian De Sica : cala il gelo in studio : Una 'caciara allucinante'. L'intervista di Mara Venier al mitico duo Massimo Boldi e Christian De Sica a Domenica In non raccoglie il favore di molti telespettatori. Soprattutto, non convince la '...

Massimo Boldi - Christian De Sica e la verità sulla lite : «Mai successo - lo dicevamo per assecondare gli altri» : Massimo Boldi e Christian De Sica , dopo anni di separazione, come riportato da Leggo.it sono tornati insieme sul grande schermo col cinepanettone Natale a Miami. I due dopo anni di proficua ...

Massimo Boldi e la misteriosa bionda : «Con Arianna solo un bacetto» : «Il Natale regala un altro nipotino, un maschio». Massimo Boldi a Domenica Live parla del ritorno al cinema in coppia con Christian De Sica, ma anche della sua vita. Barbara D’Urso vuole dettagli sull’amore e fa domande sulle due giovani con le quali in più di un’occasione Boldi è stato fotografato. La prima di cui si parla è la bionda Arianna. «Arianna è una mia amica» dice Boldi. Barbara D’Urso però non si accontenta ...

