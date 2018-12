Incredibile Elon Musk | addio traffico | dopo l’auto spaziale arriva il tunnel sotterraneo

meteoweb.eu

: @matteosalvinimi @luigidimaio con questa #ecotassa facciamo fallire la Ferrari e facciamo diventare ancora più ricc… - VRossellini : @matteosalvinimi @luigidimaio con questa #ecotassa facciamo fallire la Ferrari e facciamo diventare ancora più ricc… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)l’auto elettrica che viaggia nello Spazioha rivelato al mondo che nelle vicinanze di Los Angeles c’è l’ingresso ad unche, a basso costo, potrebbe aiutare a risolvere il problema delurbano. L’imprenditore, già noto per Tesla e Space X, ha acceso i fari sulla strada sotterranea lunga dieci chilometri sviluppata dalla sua Boring Company. Un “campione” che si inserisce in una visione ben più ampia, ha spiegato. “L’unica soluzione è andare in 3D, perché il sistema dei trasporto corrisponda a quello degli alloggi”, è la teoria di, che prefigura la creazione di una rete sotterranea nella quale le vetture possano essere calate tramite ascensori, per poi muoversi lungo piste che consetirebbero velocità fino ai 240 chilometri orari. “E’ tutto relativamente semplice. Non c’è bisogno di ...