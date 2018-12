Arriva la malta anti PM10

Vela - America’s Cup 2021 : Arriva la sfida da Malta! Il team principal di Altus è italiano : Il quarto sfida nte per la Coppa America di Vela del 2021 arriva , per la prima volta nella storia della competizione, da Malta: Altus , questo il nome dell’imbarcazione che rappresenterà appunto il Royal Malta Yacht Club, ha però un team principal italiano . Si tratta di Pasquale Cataldi, fondatore dell’omonima azienda: lo scrive La Gazzetta dello Sport. Il Royal Yacht Squadron, circolo velico di team New Zealand, detentore ...

Migranti - Malta rifornisce di benzina e giubbotti un barchino Arriva to a Lampedusa : l'ira del Viminale : A Lampedusa ne sono arrivati 150 in 24 ore, sulle coste del Trapanese un centinaio. Gli sbarchi 'fantasma' in Italia continuano e Salvini è furioso. Soprattutto se, come sembra, ad agevolarli ogni ...

Allerta Meteo Estofex - situazione esplosiva in Europa : l’uragano Leslie Arriva in Portogallo con venti devastanti e tornado - ancora nubifragi a Malta e in Sicilia : Allerta Meteo – La situazione Meteo è esplosiva su alcune parti dell’Europa ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette pesantissimi avvisi sul maltempo delle prossime ore. ancora livello di Allerta 2 per parti della Sicilia e Malta per nubifragi. I nubifragi innescano un altro livello di Allerta 1 per parti della Turchia e Cipro. Pericolosissima Allerta di livello 3 per parti del Portogallo e livello 2 per parti della Spagna ...