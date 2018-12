Spread apre in lieve rialzo a 271 punti

Lo Spread apre stabile a 272 punti : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile a 272 punti contro i 271 della chiusura di ieri. Il rendimento resta sotto al 3% al 2,967%. Giovedì scorso il differenziale era sceso fino a un minimo di ...

Effetto crollo Spread su Piazza Affari che apre in pole : Effetto crollo dello Spread su Piazza Affari che apre in pole position, in un contesto di mercati nel complesos positivo questa mattina. A sostenere le borse c'è la soluzione di una serie di fattori ...

Spread Btp-Bund apre stabile a 285 punti : ANSA, - ROMA, 11 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 285 punti, stabile sulla posizione della chiusura di ieri, con un rendimento al 3,10%.

La Borsa apre in calo - -0 - 84% - - Spread sale a 292 punti : Apertura di seduta in ribasso per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che registra un calo dello 0,84% a 18.587 punti. All Share sul -0,78%. Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 292,7 punti contro ...

Spread Btp Bund apre a 294 - 7 punti base : ROMA, 7 DIC - Lo Spread Btp-Bund apre a 294,7 punti base dopo che ieri aveva chiuso a 296 e raggiunto nella giornata i 298 punti. Il titolo decennale italiano paga un rendimento del 3,184%.

Titoli di Stato : Spread Btp/Bund apre in rialzo a 281 punti : Apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale, aiutato dal clima più sereno tra governo e commissione europea sulla manovra, si è atteStato a 281 ...

Spread Btp-Bund apre in calo a 283 punti : ANSA, - ROMA, 3 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund apre in netto calo a 283 punti contro i 290 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,17%

Lo Spread apre in calo a 282 punti : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in ribasso a quota 282 punti, contro i 290 punti della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento cala al 3,171%.

Spread Btp apre stabile a 290 punti : ANSA, - ROMA, 29 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 290 punti con un rendimento al 3,24%. 29 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spread Btp apre stabile a 295 punti : ANSA, - ROMA, 28 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 295,2 punti con un rendimento al 3,29%.

Manovra - dopo il vertice lo Spread apre in calo sotto i 290 punti. I primi passi del governo verso Bruxelles : I mercati premiano l’apertura del governo al dialogo con Bruxelles sulla Manovra: lo spread ha aperto in calo, sotto i 290 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,232 per cento. Un trend che conferma quanto già avvenuto lunedì, con il differenziale tra Btp e Bund crollato di 30 punti dopo che i due vicepremier all’unisono avevano confermato la possibilità di una riduzione del rapporto deficit/pil perché “non ...

Spread Btp-Bund apre in calo a 288 punti : ANSA, - ROMA, 27 NOV - Lo Spread Btp-Bund apre in calo, sotto i 290 punti base: il differenziale è a 288,8 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,232%. 27 novembre 2018 Diventa fan di ...

Governo apre su manovra : Borsa vola - +2 - 77% - - Spread giù a 290 : Milano, 26 nov., askanews, - Le aperture del Governo ad avviare una fase di dialogo con la Uen con la prospettiva di un abbassamento della previsione di deficit/Pil contenuta nella manovran hanno ...

Borsa - Milano apre in forte rialzo - FtseMib +2 - 59% - Spread giù a 288 : Roma, 26 nov., askanews, - Le crescenti voci di un obiettivo di deficit più basso da parte del Governo italiano sembrano piacere alla Borsa di Milano che apre la settimana in forte rialzo mentre lo ...