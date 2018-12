Oscar | l' Italia è eliminata | Dogman resta fuori

Un Giro d’Italia da Oscar – A Los Angeles la candidatura agli Oscar come miglior film straniero di “Wonderful Losers. A Different World” : A Los Angeles celebrata, nel ristorante di Alessandro Del Piero, la candidatura agli Oscar come miglior film straniero di “Wonderful Losers. A Different World”, girato al Giro 2015 e già vincitore di svariati premi Celebrata nella notte italiana a Los Angeles, presso il ristorante “N.10” di proprietà di Alessandro Del Piero, la candidatura all’Oscar del film documentario lituano “Wonderful Losers. A ...

David di Donatello - così cambiano gli Oscar italiani : nuova giuria e nuove regole (che aprono a Netflix) : Il David del cambiamento. No, non è uno slogan filogovernativo, ma semplicemente un ribaltone di ciò che l’Oscar del cinema italiano è stato finora. “Il cinema vota il cinema” tiene a precisare come “vero slogan” Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello. E l’edizione 2019, che per inciso si celebrerà nella serata del 27 marzo in diretta su Rai 1, vedrà attuate tutte le ...

Agricoltura - Coldiretti : scatta la corsa all’Oscar per 55mila giovani italiani : scatta la corsa all’oscar per 55mila giovani italiani che hanno investito in Agricoltura, protagonisti di un cambiamento epocale che vede le nuove generazioni sognare un futuro in campagna. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base di dati Infocamere, in occasione del via all’oscar Green 2019, il premio all’innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro. La rinnovata attrattività della campagna per i giovani – ...

'Dogman' inizia la corsa agli Oscar - Marcello Fonte a Hollywood per Cinema Italian Style : A poche ore dall' annuncio dei candidati agli Efa , gli European Film Awards, ai quali l'Italia partecipa con quattro nomination per Dogman e quattro per Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, il film di ...

Ice Memory : parte dal Grand Combin la missione italiana di Cnr e Ca’ FOscari [GALLERY] : 1/43 Credit: Riccardo Selvatico per Cnr e Università Ca’ Foscari Venezia ...

La pizzica vince l'Oscar della World Music. È la prima volta per l'Italia : "Miglior gruppo di World music al mondo": il Canzoniere Grecanico Salentino sale sul primo gradino del podio internazionale più prestigioso, dove nessun italiano è arrivato, e conquista i Songlines Music Awards 2018, l'equivalente musicale degli Oscar nella World Music.Organizzati da "Songlines", la rivista di settore più importante al mondo che dal 2009 ha preso il posto dei precedenti BBC Radio3 World Music Awards, ...

Canzoniere Grecanico Salentino - il gruppo folk conquista l’Oscar della world music : è la prima volta per l’Italia : Il Canzoniere Grecanico Salentino ha vinto i Songlines music awards 2018, l’equivalente musicale degli Oscar, aggiudicandosi il prestigioso riconoscimento di miglior gruppo di world music al mondo. Un grande successo che vale doppio perché è la prima volta in assoluto che l’Italia sale sul gradino più alto del podio. La compagine guidata da Mauro Durante ha ricevuto il premio “Best group” nel corso dell’esibizione di sabato sera ...

Il Canzoniere Grecanico Salentino da record - è il primo gruppo italiano folk a vincere l Oscar della world music : ... zampogna, basso, armonica, flauti e fiati popolari,, Massimiliano Morabito , organetto,, Giancarlo Paglialunga , voce e tamburello, e Silvia Perrone , danza, - da sempre bandiera italiana nel mondo, ...