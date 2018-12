Open è online | tutto quello che c' è da sapere sul giornale di Mentana

La "prima" di Open - esordio per il giornale online di Enrico Mentana : È cominciata alle 6.30 di oggi, 18 dicembre, l'avventura editoriale di Open, il giornale nato direttamente sul web per iniziativa di Enrico Mentana. Nella homepage i primissimi contributi editoriali dalla redazione, sulla manovra, sul voto dei giovani per l'Europa, sull'identità sessuale e sul caso Dj Fabo."Era una scommessa e anche una promessa" scrive il direttore del Tg La7, editore della nuova testata, "far nascere un giornale ...