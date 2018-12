Living Coral | voglio una casa color Pantone

Living Coral colore Pantone 2019 la nuance retrò che ricorda ClioMakeUp : ... spiegandovi nel dettaglio le connotazioni simboliche e come questa nuance influenzerà inevitabilmente sia il mondo della moda , di cui le collezioni per la prossima Primavera Estate sono già ricche, ...

Living Coral : come indosseremo il colore Pantone della primavera 2019 : Puntuale come ogni anno in questo periodo, Pantone ha eletto il colore della prossima primavera: si tratta del Living Coral, una sfumatura di rosso Corallo calda e accesa, estiva e, secondo me, bellissima. Ovviamente il trend si era già visto in passerella, soprattutto tra i designer più all’avanguardia. Ecco qui qualcuna delle proposte che arrivano direttamente dalle sfilate e ci danno qualche idea su come indosseremo questo colore il ...