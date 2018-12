Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 07 | 10

romadailynews

(Di lunedì 17 dicembre 2018)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabry Da Luigi in studio vertice A Palazzo Chigi ieri sera Trovate le coperture per la legge di bilancio in deficit al 20 4% i vice premier Salvini è Di Maio parlano di ore decisive tra gli interventi ecotassa soltanto per le auto extralusso è il Suv se le loro emissioni superano di almeno 20 punti da Norma originaria verranno aumentate le colonnine per la ricarica elettrica ci saranno Ecobonus fino a €6000 per le auto non inquinanti ibride ed elettriche sulle pensioni d’oro Resta al taglio fino al 40% e le risorse individuate andranno a finanziare la misura pensionistica opzione donna poi bonus cultura ovvero bonus per i concerti al cinema per la città diFondidestinate la costruzione della metropolitana e alla riparazione delle strade capitoline e poi ancora via Libera del governo ...