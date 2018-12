Scozia, che Premiership! Cade il Celtic, mucchio in testa

lanotiziasportiva

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Tre squadre in un punto. E dopo Natale c’è l’Old Firmdi Stefano RavagliaPare proprio che i principali campionati europei vivano sul filo dell’equilibrio. In Germania, dopo il dominio del Bayern 7 volte campione, il Dortmund si è ripreso, al momento, la cattedra inalla classifica. In Inghilterra battagliano Liverpool e City punto a punto, in Spagna il Barcellona è tallonato da Siviglia e Atletico Madrid a – 3. Ma dove l’equilibrio fa più notizia è certamente in. I risultati della diciottesima giornata hanno di nuovo ribaltato la graduatoria. Dopo l’eliminazione in Europa League, Steven Gerrard e il suo Rangers si riprendono la vetta. Ad Ibrox contro l’Hamilton è sufficiente una rete del trentenne portoghese Candeias, quarta rete in campionato, per superare gli ospiti. I Gers hanno perso solo una delle ultime sei partite ma ...