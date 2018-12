Roma | 5 persone in manette dopo controlli Tor Bella Monaca Tor Vergata

Sondrio - auto contRomano sulla statale 38 : sei persone muoiono in un frontale : Sei persone sono morte rimanendo coinvolte in un terribile incidente avvenuto in provincia di Sondrio. Lo scontro frontale è accaduto ieri sera lungo la statale 38 dello Stelvio, in Valtellina, in territorio di Cercino, provincia di Sondrio. Secondo le prime ricostruzioni un’auto avrebbe imboccato contromano l’innesto della provinciale Valeriana con la variante di Morbegno, percorrendo 500 metri e scontrandosi con un’altra ...

Roma - dal 1° gennaio al massimo 60 bus turistici in centro al giorno e maxi-tariffe Albergatori : ‘Licenzieremo 2.500 persone’ : massimo 60 mezzi all’interno dell’attuale Ztl centro Storico, prezzi decuplicati per i carnet annuali e raddoppiati per gli ingressi giornalieri. “Ma ora licenzieremo almeno 2.500 dipendenti”, minacciano le imprese. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva, presentata dalle associazioni di categoria, contro la delibera del Campidoglio che cambia le regole di accesso per i bus turistici nel centro cittadino. Sebbene il secondo ...

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone - tra cui l’ex ministro Luca Lotti - nell’ambito del caso Consip : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “scandalo Consip”, la complicata vicenda giudiziaria partita da una sospetta di fuga di notizie e trasformatasi in un’inchiesta sugli ambigui rapporti tra stampa,

Roma : spaccio e consumo di shaboo - 47 persone arrestate : Roma – Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi del Gruppo di Roma e della Compagnia di Viterbo, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal gip presso il Tribunale di Roma, che dispone misure cautelari in carcere e ai domiciliari nei confronti di 17 persone, di nazionalita’ prevalentemente filippina, ma anche italiani e un nigeriano al termine di indagini ...

Campidoglio : 150 persone ex Penicillina accolte in strutture Roma Capitale : Roma – Sono 150 le persone che si trovavano nell’immobile ex Penicillina che, fino a ieri sera, sono state accolte presso le strutture di Roma Capitale. “Abbiamo visitato una struttura che ha garantito accoglienza a numerose persone provenienti dall’ex Penicillina”. “Abbiamo parlato con le persone accolte e con gli operatori per verificare, in prima persona, tutte le tappe di un percorso finalizzato ...

Sgombero ex Penicillina : 96 persone accolte in strutture Roma Capitale : Roma – Sono 96 le persone che si trovavano nell’immobile ex Penicillina su via Tiburtina e accolte presso le strutture di Roma Capitale, grazie al lavoro avviato nei scorsi giorni e proseguito questa mattina. Altre 70 persone sono ancora in attesa di effettuare il colloquio con gli operatori. Lo riferisce il Campidoglio. L'articolo Sgombero ex Penicillina: 96 persone accolte in strutture Roma Capitale proviene da RomaDailyNews.

Roma - sgomberata l'ex fabbrica della Penicillina : all'interno 40 persone : L'operazione annunciata da giorni. La rabbia dei residenti: "Qui troppo degrado, non verranno né Raggi né Salvini". Contestato Casu del Pd. Chiusa la strada, traffico congestionato

Roma è sfida Tra Berlusconi e Salvini. Il leader leghista vuole 100 mila persone in piazza : Roma, un weekend che vedra il leader della Lega e quello di Forza Italia nella capitale. Non saranno insieme, Berlusconi in hotel parlerà dell’opposizione alla Manovra mentre a piazza del popolo il leghista Salvini chiama 100 mila persone Per le elezioni europee Forza Italia cambia nome e simbolo: nasce “L’Altra Italia” 29 novembre 2018 Silvio Berlusconi è atteso a Roma, sul suo tavolo dossier spinosi che riguardano il ...

Roma : colto in flagrante mentre rifornisce pusher - 3 persone in manette : Roma – Ha trovato la porta di ingresso aperta e non si e’ accorto che all’interno, agenti della Polizia di Stato del commissariato di Anzio, in abiti civili, stavano perquisendo la sua abitazione . È accaduto cosi che i poliziotti dopo aver scoperto, occultata in due distinte casseforti dell’appartamento, 830 grammi di cocaina, hanno controllato l’uomo appena arrivato. Gli investigatori hanno cosi’ trovato ...

Roma : frode informatica con carte di credito clonate - 6 persone in manette : Roma – Questa mattina, nelle province di Roma, Verona, Catania e Mantova i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli con la collaborazione dei comandi dell’Arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al termine di una complessa attivita’ ...

Incidente alla metro di Roma - nel mirino della procura quattro persone ai vertici di Atac : quattro persone - ai vertici di Atac - sono nel mirino della procura per l’Incidente del 23 scorso ottobre nella metropolitana di Roma, alla stazione Repubblica. Il cedimento di una scala mobile, poche ore prima del fischio di inizio del match tra Roma e CSKA Mosca, ha causato il ferimento di 24 tifosi russi....

Silvia Romano - polizia interroga 3 persone : cercavano di rifornire i rapitori : Un'altra traccia, sottile, in una vicenda che non accenna a districarsi. La polizia kenyota ha comunicato di aver interrogato questa mattina tre persone, sospettate di essere in contatto coi rapitori ...

Roma : stalking nei confronti ex fidanzate - due persone in manette : Roma – Nella giornata di ieri a Roma due uomini, uno straniero e un italiano, sono finiti in manette per il reato di stalking. Vicende diverse ma analoghe perche’ accumunate dalla gelosia. Protagonista del primo episodio un cittadino marocchino di 25 anni che, dopo aver chiesto un incontro chiarificatore alla ex fidanzata, si e’ presentato all’appuntamento con il preciso intento di convincerla a rimettersi insieme. Al ...

Flash mob a Roma per le persone con disabilità : Roma,, askanews, - Un Flash mob per attirare l'attenzione della politica. In occasione della "Giornata internazionale delle persone con disabilità" Disability Pride e Associazione Luca Coscioni hanno ...