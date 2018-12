ilfattoquotidiano

: Migranti, Refugees Welcome: “Con dl Salvini aumentate le famiglie che chiedono di… - TutteLeNotizie : Migranti, Refugees Welcome: “Con dl Salvini aumentate le famiglie che chiedono di… - italianaradio1 : Migranti, Refugees Welcome: “Con dl Salvini aumentate le famiglie che chiedono di accogliere rifugiati in casa”… - ilfattovideo : Migranti, Refugees Welcome: “Con dl Salvini aumentate le famiglie che chiedono di accogliere rifugiati in casa” -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) 20 convivenze realizzate, 200 attivisti, 18 gruppi territoriali attivi in altrettante città italiane: sono questi alcuni numeri dei primi tre anni di lavoro diItalia, l’associazione che dal 2015 promuove un modello di accoglienza in famiglia, per rifugiati e titolari di altra forma di protezione, basato sul coinvolgimento diretto dei cittadini. A tre anni dalla sua fondazione,Italia ha presentato oggi a Roma, il primo rapporto delle sue attività e le linee guida sull’accoglienza in famiglia, che saranno rese disponibili a tutti, allo scopo di sviluppare sempre più questa modalità di accoglienza e di inclusione sociale. Tra il 2016 ed il 2018, l’associazione ha realizzato 120 convivenze in diverse parti d’Italia: 31 sono attualmente in corso, di cui 8 sono diventate a tempo indeterminato. Le regioni che hanno accolto di più sono ...