Google Fit per Wear OS si arricchisce di un’app per la respirazione

Google Fit : le ultime novità sull'app per il fitness e la salute : Funzioni che verranno inserite nell'ultimo aggiornamento dell'app , il cui lancio è previsto in tutto il mondo in questi giorni. Tra le novità più interessanti sicuramente i widget personalizzabili . ...

In arrivo un aggiornamento di Google Fit : pronti a tagliare nuovi traguardi e rilassarvi? : Google , all’inizio del 2018, aveva deciso di implementare nella propria applicazione dedicata al fitness alcuni obiettivi segnalati da American Heart Association, associazione che si […] L'articolo In arrivo un aggiornamento di Google Fit: pronti a tagliare nuovi traguardi e rilassarvi? proviene da TuttoAndroid.

Big Data - le trappole per la ricerca : dalla fretta del profitto al potere di Google : Cosa vuol dire usare i Big Data in ambito scientifico? Qual è l’impatto dei colossi dell’hi-tech nella gestione delle informazioni? E i dati raccolti sui social media quanto sono affidabili? Sabina Leonelli, docente di filosofia e storia della scienza all’Università di Exeter, affronta il tema in La ricerca scientifica nell’era dei Big Data (Meltemi), in uscita il 18 ottobre, per capire a che punto siamo nel dibattito e nell’utilizzo ...