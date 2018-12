Se vi pare che questo mondo sia brutto

Come spiegare ai parenti che essere single non significa essere 'soli'. Anche a Natale : Situazioni che ci permettono di esplorare il mondo o lavorare su noi stessi'. Ci sono altri modi per non sentirsi tristi quando arrivano le Feste? 'Avere pronte delle cose che ci piacciono è una ...

Tina Cipollari sposa - l'ex marito Chicco Nalli : "Sconcertato che non le interessi il mio parere" : Continua a tenere banco la questione Tina Cipollari. E non perché la celeberrima opinionista di Uomini e Donne si sia resa protagonista dell'ennesimo apocalittico scontro con Gemma Galgani o abbia rilasciato altre dichiarazioni al vetriolo contro Angela Di Iorio.l'ex vamp del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi dovrebbe infatti convolare a nozze con l'imprenditore Vincenzo Ferrara. l'ex marito Chicco Nalli non sembra ...

X Factor 2018 - Mara Maionchi : «Anastasio mi fa capire che non sono morta e che posso fare quel ca**o che mi pare» : Mara Maionchi pilastro di questa edizione di X Factor 2018 , che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it , è incontenibile per il suo Anastasio . Ad ogni esibizione del rapper campano sembra dare di ...

Governo dà l’ok ma Lega e M5s votano contro. Confusione in Aula - Carfagna : “Detto 3 volte che il parere era favorevole” : La quasi totalità della maggioranza, per errore, ha votato contro un ordine del giorno del Pd al decreto fiscale su cui il Governo aveva dato parere favorevole. Dai banchi di Lega e M5s c’è stata Confusione, al momento del voto, con deputati che prima hanno dato l’ok all’odg e poi si sono corretti e hanno espresso voto contrario. “Ve lo ripeto per la terza volta – ha detto la presidente di turno, Mara Carfagna, un ...

Il CEO di Google costretto a spiegare al Congresso perché se si cerca "idiota" appare la foto di Trump : cercando il termine "idiota" su Google e cliccando sulle immagini, ecco apparire lui: Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti non ha preso bene la questione dei risultati di ricerca del noto motore e così ha chiesto spiegazioni al CEO di Google, Sundar Pichai. Quest'ultimo, davanti ai membri del Congresso, si è ritrovato a spiegare il funzionamento dell'algoritmo, quel meccanismo che ci porta a vedere quello che vediamo e a ...

Natasha Stefanenko - che fine ha fatto l'ex modella russa : ecco che cosa fa per campare : Nella vita di Natasha Stefanenko la televisione c'è ancora, anche se il pubblico italiano se ne potrò accorgere molto poco. l'ex modella, già ingegnere metallurgico, showgirl e opinionista oggi dedica ...

pareggio a reti bianche tra Agnone e Isernia : Le due squadre non si fanno male e muovono la classifica. Ancora e Ricciardi trainano l'Agnone che ha messo in evidenza ottime qualità, mentre Formuso rimanda l'appuntamento col gol. I biancocelesti ...

Non è l'arena - Fabrizio Corona e l'agguato ad Asia Argento : pare che stasera da Giletti... : Fabrizio Corona torna a Non è l'arena , su La7 , ospite di Massimo Giletti . pare che stasera, domenica 9 dicembre, l'ex paparazzo si racconterà e parlerà delle ultime vicende che lo hanno visto ...

Che tempo che fa - trappolone a Matteo Salvini : chi va da Fabio Fazio - le sparerà grossissime? : Il trappolone è teso. Dove? Negli studi di Che tempo che fa , il programma della domenica sera condotto da Fabio Fazio su Rai 1. Già, perché in studio come ospite d'eccezione ci sarà Gino Strada , il ...

Il Segreto anticipazioni : anche RAIMUNDO scompare - che succede? : Negli attuali episodi italiani de Il Segreto tutti gli occhi sono puntati su Fernando Mesia (Carlos Serrano): ritornato a Puente Viejo per sostituire la “scomparsa” Francisca Montenegro (Maria Bouzas), il ragazzo instaurerà a breve un rapporto decisamente conflittuale con RAIMUNDO Ulloa (Ramon Ibarra). Il Segreto anticipazioni: il mistero di FRANCISCA, RAIMUNDO vuole trovarla e… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre ...

Pompei - l'enigma della casa di Giove : dai lapilli emergono pareti con graffiti che raccontano una nuova storia : La nuova ed enigmatica scoperta è stata resa pubblica, al mondo, dal direttore generale Massimo Osanna attraverso il suo profilo Instagram: 'Nuovi scavi della Regio V. Le pareti in primo stile del ...

Premier League – Pesante sconfitta per il Chelsea di Sarri - il Fulham di Ranieri pareggia contro il Leicester : Una 15ª giornata ricca di spettacolo in Premier League: il Chelsea di Sarri ko, un prezioso punto per il Fulham di Ranieri contro il ‘suo’ Leicester E’ andata in scena questa sera la 15ª giornata di Premier League: un susseguirsi di spettacolo ed emozioni nei campi da gioco inglesi. Una sconfitta che pesa, quella del Chelsea di Sarri, che ha ceduto al Wolverhampton per 2-1 scivolando così a -10 dal Manchester City, che ...

Ascolti TV | Martedì 4 dicembre 2018. Ancora boom per L’Amica Geniale (30.1%). La Mummia 9.1%. Male La Vita in Diretta (14%-1 - 7 mln) che si fa acchiappare da Geo (13.9%-1 - 8 mln) e surclassare da Pomeriggio Cinque : L'Amica Geniale Nella serata di ieri, Martedì 4 dicembre 2018, su Rai1 il secondo appuntamento con L’Amica Geniale ha conquistato 7.045.000 spettatori pari al 30.1% di share (nel dettaglio primo episodio: 7.302.000 – 28.5%; secondo episodio: 6.725.000 – 32.5%). Su Canale 5 la prima tv de La Mummia ha raccolto davanti al video 2.049.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 la terza puntata de Il Ristorante degli Chef ha ...

