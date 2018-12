Salvini va alla festa della Curva del Milan Stringe la mano a capoultrà che patteggiò

Milan - Salvini alla festa della Curva Sud : “Ci sono indagati? Anche io sono indagato. Tifo e violenza cose diverse” : “Vorrei un Milan con più giocatori italiani per dare spazio a tutti quei giovani talentuosi che ci sono in Italia. Non trovo strano che un ministro si trovi alla festa della Curva Sud Milano perché Tifo e violenza sono due cose diverse. Frequento la Curva da quando avevo 14 anni e non ho mai visto personalmente episodi di violenza nella Curva del Milan. La sentenza della Uefa contro il Milan credo sia esagerata, si usano due pesi e due ...

Renzi e il flop in tv - Salvini : "Battuto pure dalla Signora in Giallo" : Matteo Renzi ha cominciato col piede sbagliato la sua avventura in tv. Il suo ' Firenze secondo me ' andato in onda su Canale Nove ha raccolto l'1,8 per cento con 360mila spettatori. Un vero e proprio ...

Preziosi : 'Potrei vendere il Genoa. Salvini aiuto - ecco perché ho cacciato Ballardini. Piatek e Cassano...' : In Inghilterra c'era una volontà politica. Spero che Salvini prenda a cuore la situazione'. 'Ballardini non mi ha mai convinto. È un allenatore basico, può gestire situazioni complicate, ma se deve ...

Paolo Becchi - allarme rosso per Matteo Salvini : 'Se crolla - travolge anche te' - cosa sta sottovalutando : Deludere le promessi di stimolare l' economia ora è pericoloso perché tutti gli indicatori mostrano che l' economia italiana sta peggiorando bruscamente e da settembre persino il Ministro Tria è ...

Luigi Di Maio - terrore puro : 'Se lo fa - Matteo Salvini si suicida'. M5s in ginocchio dalla Lega : 'Se lo fa, Matteo Salvini si suicida'. Quella di Luigi Di Maio è a metà strada tra una minaccia e uno scongiuro. Il leader del M5s concede una lunga intervista al Fatto quotidiano , quasi un house ...

Salvini : Sono stufo dei favoreggiamenti alla Francia da parte dell’EU : Salvini: Sono stufo dei favoreggiamenti alla Francia da parte dell’EU Sono assolutamente fiducioso del fatto che a Bruxelles prevalga il buon senso anche alla luce di qualche Commissario europeo che dice che la Francia può fare come gli pare mentre l’Italia è sotto attenzione. Comincio ad essere stufo di questi due pesi e misure”. Queste le parole di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, durante una conferenza stampa in ...

Matteo Salvini - la menzogna di Famiglia Cristiana : 'I poveri ghanesi sbattuti in mezzo alla strada' : Contro il leghista però non c'è tutto il mondo cattolico, anzi diversi tra sacerdoti e fedeli sin da quella strana copertina avevano cominciato a prendere le distanze dal settimanale: 'Mi spiace per ...

Matteo Salvini - la sessuologa Rosamaria Spina : 'Che tipo di rapporti dovrebbe avere dopo l'addio alla Isoardi' : Infine, la sessuologa Spina 'incorona' il vicepremier del Carroccio: 'Pare proprio che Salvini sia forse l'unico maschio alpha della politica italiana . Bisogna riconoscergli che ha un certo seguito ...

Manovra - Moscovici e il deficit italiano : «Ancora non ci siamo». Via libera alla Francia. Di Maio e Salvini : «Piena fiducia in Conte» : Il Commissario europeo per gli Affari economici raffredda gli entusiasmi del governo che aveva proposto di portare il deficit dal 2,4% al 2,04%, sperando così di evitare la procedura di infrazione Ue. Ok invece a Macron su sforamento 3%: «Ma sia limite»

Maria Elena Boschi - la lezione alla sinistra ossessionata da Matteo Salvini : 'Perché non è un fascista' : La critica politica è legittima. Ma come spiega la Boschi, bene ribadirlo, il fascismo è tutt'altra roba.

Dalla missione europea al ritorno della naja : quando Salvini invade il campo della collega Trenta : L'ultimo botta a risposta, scaturito dall'ennesima invasione di campo, o sconfinamento che dir si voglia, di Salvini nei confronti della collega pentastellata Trenta, appartiene alla cronaca recente. Martedì pomeriggio, sbarcato da poche ore a Tel Aviv, il responsabile del Viminale annuncia via Twitter che avrebbe visitato i tunnel scavati da Hezbollah, 'il Partito di Dio' sciita ...

Attentato Strasburgo - 3 morti. Killer in fuga : “Gridava Allah Akbar”. Salvini : “Italiano in condizioni critiche” – LA DIRETTA : Tutta la Francia è mobilitata per cercare Cherif Chekatt, il 29enne sospetto Attentatore di Strasburgo, che intorno alle 20 di martedì sera ha fatto fuoco nel mercatino di Natale uccidendo 3 persone (e non due, come detto dalla prefettura martedì mattina) e ferendone altre 12, sei delle quali in modo grave. La prima vittima identificata è un turista thailandese di 45 anni, la cui moglie risulta tra i feriti. Il procuratore di ...