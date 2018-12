Nessuna tassa sulle auto nuove

Manovra - in serata il vertice per chiudere Salvini : “Nessuna nuova tassa sull’auto” Di Maio : ‘Mi fido degli alleati di governo’ : Un vertice per ricomporre le tensioni che agitano la maggioranza e trovare la quadra della Manovra. Sarà “per affrontare alcuni temi dirimenti“, come spiegavano ieri sera fonti del governo, che questa sera Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si troveranno a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia Giovanni Tria, i sottosegretari Garavaglia e Castelli e il titolare dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. ...

Ecotassa - Di Maio : Nessuna nuova imposta sullauto : "Non ci sarà nessuna tassa sull'auto delle famiglie degli italiani né nuove, né in uso. Sarà solo un ecobonus sulle auto elettriche, ibride e a metano, perché ci sono città ostaggio dell'inquinamento". Dopo il passo falso del governo in commissione bilancio (da molti giudicato un autogol a propria insaputa, visto che il giorno successivo allapprovazione dellemendamento dalle parti di via Veneto, sede del ministero dello Sviluppo ...

Di Maio : 'Nessuna tassa sulle auto degli italiani - solo ecobonus' : Luigi Di Maio torna a parlare della manovra a Mattino Cinque. 'Questa una manovra da circa 30-33 miliardi, che mette risorse fresche nell'economia', ha spiegato, precisando che sul reddito di ...

Ecotassa - Di Maio : Nessuna nuova imposta sullauto : "Non ci sarà nessuna tassa sull'auto delle famiglie degli italiani né nuove, né in uso. Sarà solo un ecobonus sulle auto elettriche, ibride e a metano, perché ci sono città ostaggio dell'inquinamento". Dopo il passo falso del governo in commissione bilancio (da molti giudicato un autogol a propria insaputa, visto che il giorno successivo allapprovazione dellemendamento dalle parti di via Veneto, sede del ministero dello Sviluppo ...

Di Maio : "Nessuna tassa su auto" : "Non ci sarà nessuna tassa sull'auto delle famiglie degli italiani, né nuove né in uso. Sarà solo un ecobonus sulle auto elettriche, ibride e a metano, perché ci sono città ostaggio dell'inquinamento".

Ecotassa - Di Maio : Nessuna nuova imposta sullauto : "Non ci sarà nessuna tassa sull'auto delle famiglie degli italiani né nuove, né in uso. Sarà solo un ecobonus sulle auto elettriche, ibride e a metano, perché ci sono città ostaggio dell'inquinamento". Dopo il passo falso del governo in commissione bilancio (da molti giudicato un autogol a propria insaputa, visto che il giorno successivo allapprovazione dellemendamento dalle parti di via Veneto, sede del ministero dello Sviluppo ...

Manovra : bilaterale Conte-Merkel. Di Maio : misure per 30-33 miliardi - Nessuna tassa su auto : Che poi smorza i toni dopo aver incontrato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria: «Dall'Italia sforzo consistente - dice il commissario - non vogliamo arrivare alla procedura e c'è l'intenzione ...

Di Maio : «Nessuna tassa sulle auto degli italiani - solo ecobonus» : Luigi Di Maio torna a parlare della manovra a Mattino Cinque. «Questa una manovra da circa 30-33 miliardi, che mette risorse fresche nell'economia», ha spiegato, precisando che sul...

Gilet gialli - altro sabato di guerriglia a Parigi : 1.220 fermi - Premier : dialogo - Nessuna tassa può minacciare l'unità : Controlli severissimi - La vera differenza, questo sabato, è stata l'emarginazione, fin dalle prime ore dei violenti, i casseur. La strategia messa in atto dal ministero dell'Interno ha puntato sulla ...

Gilet gialli - altro sabato di guerriglia a Parigi : mille fermi - Premier : dialogo - Nessuna tassa può minacciare l'unità : Controlli severissimi - La vera differenza, questo sabato, è stata l'emarginazione, fin dalle prime ore dei violenti, i casseur. La strategia messa in atto dal ministero dell'Interno ha puntato sulla ...

Governo - Salvini : Nessuna tassa nuova - non ne inventiamo di nuove : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio : “Non voglio mettere Nessuna tassa sulle automobili familiari degli italiani. La norma va migliorata” : Intervistato da Maria Latella, su Radio24, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sulla norma che, in legge di Bilancio, dovrebbe applicare una tassa sulle auto inquinanti e allo stesso tempo un bonus fino a 6mila euro per quelle ibride o elettriche. “Non voglio mettere nessuna tassa sulle automobili familiari degli italiani – ha detto il ministro del Lavoro – miglioreremo la norma in Senato”. Audio ...

Di Maio - Nessuna tassa su auto famiglie : ROMA, 7 DIC - "Io non voglio mettere alcuna tassa sulle auto familiari di cui gli italiani hanno bisogno per spostarsi. Dopo il confronto con le aziende automobilistiche, con i lavoratori e i ...

Di Maio : «Nessuna tassa sulle auto familiari - miglioreremo la norma» : 'Io non voglio mettere alcuna tassa sulle auto familiari di cui gli italiani hanno bisogno per spostarsi. Dopo il confronto con le aziende automobilistiche, con i lavoratori e i consumatori troveremo ...