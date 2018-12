Palermo | Pietro ucciso dalla moglie e dai figli | “Era violento”

fanpage

: Una donna ha ucciso il marito, Pietro Ferrera di 45 anni, accoltellando mentre dormiva, nella loro casa - cagliaripad : Una donna ha ucciso il marito, Pietro Ferrera di 45 anni, accoltellando mentre dormiva, nella loro casa - blogstreetnews : [Fonte: laprimapagina_it] Palermo. Omicidio di Pietro Ferrera: arrestati anche i figli Mario e Vittorio -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Rodolfo Ruperti capo della squadra mobile di, ha aggiunto dei particolari sull'omicidio di Falsomiele: "I coltelli utilizzati, che abbiamo sequestrati sono uno da cucina, molto grosso utilizzato, mentre i due ragazzi hanno utilizzato due coltelli da macelleria, in quanto in passato hanno lavorato in esercizio di questo tipo".