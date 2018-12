Euro | Draghi contro sovranità monetaria | “Ma è vero che in alcuni Paesi benefici non

Draghi agli studenti : 'Orgoglioso di essere italiano. Euro fondamentale per la stabilità' : E sottolinea: 'La moneta unica ha permesso a diversi Paesi di recuperare sovranità monetaria rispetto allo SME: allora le decisioni di politica monetaria erano prese in Germania, oggi sono condivise ...

Draghi : “Uscire dall’Euro non garantisce più la sovranità monetaria” : «L’appartenenza alla moneta unica gioca un ruolo fondamentale» per i paesi europei, anche perché «stabilizza» le economie degli Stati aderenti, «soprattutto nelle fasi recessive». È quanto ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, durante il suo intervento alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa dove gli è stata conferita la laurea Honori...

Draghi termina il Qe mentre l’economia dell’Eurozona peggiora : Milano. "La decisione di porre fine al Quantitative easing è più di tipo politico che economico e farà piacere ai falchi del Consiglio direttivo, in particolare ai tedeschi. Nonostante le revisioni al ribasso del pil dell'area euro, la Banca centrale spera nella comparsa di sacche di crescita e di u

Addio - Quantitative easing. Cosa è stato lo stimolo all’economia Europea di Mario Draghi : (Foto: Luo Huanhuan/La Presse) Dal 1 gennaio 2019 la Banca centrale europea cesserà gli acquisti netti di bond, ma i tassi di interesse rimarranno invariati fino all’estate del 2019. L’attesa conferma è giunta dal consiglio direttivo della Bce, con una nota diffusa al termine della riunione di politica monetaria che pone ufficialmente fine all’espansione di bilancio attraverso il Quantitative easing voluta da Mario Draghi. Il ...

Bce - Draghi conferma la finisce del Qe dal 2019 : “Tagliate le stime di crescita dell’Eurozona” : “Anche se i dati sono più deboli di quanto atteso, a fronte di una domanda estera e di fattori specifici di Paesi e settori, la domanda interna sottostante continua a sostenere l’espansione e a spingere gradualmente l’inflazione”. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi, al termine del board della banca centrale che ha confermato da gennai...

Mario Draghi - il nuovo imperatore d’Europa : Nel momento in cui scrivo queste righe mi sembra già chiaro che la Commissione europea non lascerà passare la “manovra italiana” e farà diventare operativa la procedura d’infrazione con tutte le pesanti conseguenze del caso. L’Italia è un Paese troppo importante per poter essere trattato come la Grecia. Basterebbe questo per dire che a Bruxelles stanno sbagliando tutto. Ma, come dovrebbe essere noto, c’è di peggio. L’attuale governo gialloverde ...

L’allarme di Draghi : “Politiche insostenibili portano austerità - rischio per l’Eurozona” : Intervenendo in audizione al Parlamento europeo, il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha spiegato: "Politiche insostenibili conducono alla fine ad aggiustamenti socialmente dolorosi e finanziariamente costosi che possono minare la coesione dell'Unione monetaria. Queste politiche espongono l'area dell'euro a rischi di contagio capaci di minare la coesione dell'unione economica e monetaria".Continua a leggere