Di Maio ammette l' esistenza di un ' caso Fazio in Rai' legato al compenso del conduttore

Blastingnews

: RT @AdrianoSalis: NOTA LE DIFFERENZE Il padre di #DiMaio ammette di aver sbagliato e chiede scusa quasi in lacrime. Il padre di #Renzi nega… - romatorino : RT @AdrianoSalis: NOTA LE DIFFERENZE Il padre di #DiMaio ammette di aver sbagliato e chiede scusa quasi in lacrime. Il padre di #Renzi nega… - franco_dimuro : RT @AdrianoSalis: NOTA LE DIFFERENZE Il padre di #DiMaio ammette di aver sbagliato e chiede scusa quasi in lacrime. Il padre di #Renzi nega… - LuigiDeTroia : RT @AdrianoSalis: NOTA LE DIFFERENZE Il padre di #DiMaio ammette di aver sbagliato e chiede scusa quasi in lacrime. Il padre di #Renzi nega… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Non c'è pace per Fabio. Ildi "Che tempo che fa" già lo scorso anno è stato duramente criticato dai cittadini e dal mondo politico per il suo ingaggio in Rai da 18 milioni all'anno. Il presentatore ligure, però, in quell'occasione ha replicato che, tra i costi della sua trasmissione domenicale e i ricavi generati dalla pubblicità, gli introiti sarebbero stati ben superiori alle spese sostenute, definendo il suo format ben più economico di una fiction. In realtà, da un'inchiesta giornalistica de "Il Fatto Quotidiano", è emerso che le spese per "Che tempo che fa" sarebbero piuttosto onerose per la Tv di Stato, la quale a sua volta ha replicato sostenendo che i ricavi dello show superano i 20 milioni di euro, risultando così all'attivo.In questi ultimi mesi, è stato soprattutto il ministro dell'interno Matteo Salvini a criticare Fabioper la retribuzione e per i ...