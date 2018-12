ilnotiziangolo

: #Daredevil 4: forse la trama avrebbe previsto... questo - Tutto_tv : #Daredevil 4: forse la trama avrebbe previsto... questo - morganbarraco : #Daredevil 4: forse la trama avrebbe previsto... questo - Mauro_Celentano : @danimat37 @Daredevil @YuriLowenthal @JohnBubniak @ermonacelli @EvanFilarca @SpideyVigilante @BillRosemann… -

(Di domenica 16 dicembre 2018)4 rimarrà un sogno per tutti i fan oppure ci sarà? Ancora non c’è niente di definitivo, anche se Netflix ha cancellato la serie e la Marvel ha invece promesso futuri sviluppi in altri progetti del brand. Eppure il desiderio degli ammiratori è uno solo: sapere cosa sarebbe potuto succedere nelladi4, se la scure di Netflix non si fosse abbattuta sulla serie tv.Un matrimonio sicuro in4?La terza stagione si è conclusa con un cambiamento importante per Karen, Matt e Foggy. I tre sono riusciti a mettere Fisk direto le sbarre e si sarebbero potuti dedicare al loro rapporto. Il tutto a tavolino, naturalmente, per capire come districarsi al meglio intriangolo amoroso. Secondo l’interprete di Marci Stahl, Amy Rutberg, in realtà4 dovrebbe essere una certezza edricevuto persino un rinnovo per la stagione 5. ...