Come riscattare un buono Amazon

chimerarevo

: @AdamSic58 Abbiamo aspettato 6 anni un giocatore come Higuain e alcuni preferirebbero non riscattare lui piuttosto… - Lelliot24 : @AdamSic58 Abbiamo aspettato 6 anni un giocatore come Higuain e alcuni preferirebbero non riscattare lui piuttosto… - FrancoSfori : @lucapagni Io venderei gli altri 10,piuttosto che privarmi,o non riscattare il giocatore più forte che abbiamo in s… - maran_elia : RT @SimoneVazzana: Curioso come si passi dal riscattare immediatamente #Bakaioko a non riscattare più #Higuain. Le premesse di inizio anno… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Al giorno d’oggi si usa spesso regalare dei buoniquando non si sa quale regalo potrebbe essere apprezzato oppure no. Se anche a voi è capitato di riceverne uno e di non sapereleggi di più...