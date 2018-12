Arena di Verona | eventi e spettacoli nel cuore della città

Thegiornalisti all'Arena di Verona a maggio 2019 e al Forum di Assago : annunciati 4 nuovi concerti per il Love Tour : Le nuove date: 18 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum 1 maggio Verona, Arena di Verona 13 maggio Roma, Palazzo dello Sport 14 maggio Assago , Mi, , Mediolanum Forum Le date già annunciate: 26 marzo ...

Thegiornalisti all’Arena di Verona a maggio 2019 e al Forum di Assago : annunciati 4 nuovi concerti per il Love Tour : I Thegiornalisti all'Arena di Verona si esibiranno la prossima primavera. Il concerto in programma nell'anfiteatro scaligero non è l'unico annunciato oggi, tra le nuove tappe del prossimo Tour. Il gruppo guidato da Tommaso Paradiso annuncia 4 nuovi eventi in programma tra aprile e maggio del 2019 in 4 città italiane. Il 18 aprile i Thegiornalisti saranno al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 13 maggio al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 ...

I Thegiornalisti a X Factor annunciano un concerto all’Arena di Verona nel 2019 : I Thegiornalisti a X Factor sono tra gli ospiti della finale in diretta dal Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 13 dicembre. La band indie guidata da Tommaso Paradiso si esibisce presentando i tre singoli estratti dall'album LOVE: New York, Questa nostra stupida canzone d’amore e Felicità Putt*na. Il gruppo ha trascorso un anno incredibile ma il meglio deve ancora venire ed arriverà nel 2019. I Thegiornalisti hanno già annunciato il tour ...

Calcutta Tutti in piedi film al cinema : il concerto evento all’Arena di Verona 2018 : Calcutta Tutti in piedi è uno dei film al cinema in uscita nelle sale lunedì 10 dicembre 2018. La pellicola diretta da Giorgio Testi, riporta alle emozioni del concerto di Calcutta all’Arena di Verona il 6 agosto 2018. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Calcutta Tutti in piedi film al cinema: scheda e cast GENERE: Musicale ANNO: 2018 REGIA: Giorgio Testi CAST: Calcutta DURATA: 90 minuti Calcutta Tutti in piedi film al cinema: ...

Nuovi concerti di Marco Mengoni a Roma e Milano con tripla data all’Arena di Verona : Marco Mengoni a Roma e Milano sarà in concerto al Palalottomatica e al Mediolanum Forum di Assago. Tre sono gli appuntamenti italiani che si aggiungono oggi alla tournée di concerti già annunciata. Marco Mengoni, alla vigilia dell'uscita di Atlantico, raddoppia il Palalottomatica di Roma e triplica l'Arena di Verona e il Mediolanum Forum di Assago (Milano). Per far fronte alla grande richiesta di biglietti, ai concerti già in programma per il ...

Calcutta – Tutti in Piedi al cinema a dicembre con il concerto sold out all’Arena di Verona : tutte le sale : Calcutta – Tutti in Piedi, negli UCI cinema a dicembre. Il film evento diretto da Giorgio Testi racconterà il concerto di Calcutta all’Arena di Verona e sarà nelle sale cinematografiche del circuito Uci per tre serate, dal 10 al 12 dicembre. Il film è distribuito da Lucky Red e si concentra esclusivamente sul concerto che Calcutta ha tenuto lo scorso 6 agosto davanti a 13.000 fan nella magica cornice dell'Arena di Verona, sold out con diversi ...

Francesco De Gregori all’Arena di Verona e alle Terme di Caracalla di Roma : prezzi dei biglietti in prevendita : Francesco De Gregori all'Arena di Verona sarà in concerto con orchestra il 20 settembre 2019. Quattro sono al momento le date del tour Francesco De Gregori e Orchestra - Greatest hits live che porterà l'artista a calcare palchi di location magiche, in tutta Italia. Il debutto del tour è previsto a Roma l’11 giugno alle Terme di Caracalla e l'ultima tappa sarà quella dell'Arena di Verona il 20 settembre. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro ...

Calcutta - Tutti in piedi - il live all'Arena di Verona arriva al cinema : Si tratta di un vero e proprio viaggio intimo all'interno del mondo artistico e privato di Calcutta, fatto di canzoni, amicizie, ricordi, collaborazioni, ma anche di grafiche e short films, tipiche ...

Calcutta al cinema con il film-concerto all’Arena di Verona del 6 agosto : tutti i dettagli : Calcutta al cinema porta tutte le emozioni del concerto all'Arena di Verona, che ha tenuto per supportare il nuovo album il 6 agosto scorso. La pellicola sarà trasmessa in una tre giorni da full immersion che inizierà dal giorno 10 per concludersi il 12, con proiezioni previste per gli spettacoli in cartellone dei cinema aderenti - quindi - per il 10, 11 e 12 dicembre prossimi. Nell'annuncio ufficiale, Calcutta specifica che il film ...

Verona : al via oggi i lavori di restauro in Arena (2) : (AdnKronos) - Nuovi servizi igienici, sigillatura dei gradoni, rifacimento degli impianti elettrici. Ma anche apertura dei sotterranei ai visitatori e realizzazione di un percorso museale con pannelli multimediali. Il dettaglio dei lavori è stato illustrato dal vicesindaco Zanotto. “I lavori saranno

Verona : al via oggi i lavori di restauro in Arena : Verona, 12 nov. (AdnKronos) - “Una giornata storica per l’Arena e per tutta la città, oggi parte uno dai cantieri più importanti degli ultimi anni, uno dei primi impegni presi dall’Amministrazione, che renderà il nostro anfiteatro ancora più bello, oltre che più moderno e sicuro. Non sono mai stati