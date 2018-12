Super-G Val Gardena | ha vinto Svindal | Innerhofer ottimo secondo sulla Saslong | Coppa

Coppa del Mondo di sci : Innerhofer secondo nel SuperG in Val Gardena : VAL Gardena - Christof Innerhofer ha chiuso al secondo posto il superG di Val Gardena valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurro, con il crono di 1'28'70, ha chiuso con soli 5 centesimi di ritardo dal vincitore, il norvegese Aksel Lund Svindal . Terzo un altro norvegese, Kjetil Jansrud , a 0'27. , ...

Sci alpino - Pagelle SuperG Val Gardena : Innerhofer inizia una nuova carriera. Svindal implacabile. Fill - meglio fermarsi? : L’Italia è tornata dopo quattro anni sul podio in Val Gardena grazie al fantastico secondo posto in SuperG di Christof Innerhofer, beffato solo dal fuoriclasse norvegese Aksel Lund Svindal. Andiamo a scoprire le Pagelle della gara. Pagelle SuperG VAL Gardena Christof Innerhofer, 9,5: non si vedeva a questi livelli da diverse stagioni. Attacca senza paura, la sua sciata è fluida, dinamica, propositiva. Ha finalmente risolto i problemi di ...

Sci alpino - Christof Innerhofer magnifico secondo nel SuperG della Val Gardena. Azzurro beffato per 5 centesimi da un Super Svindal : La Val Gardena si conferma la seconda casa di Aksel Lund Svindal. Il campione norvegese ha vinto l’odierno superG, ottenendo il nono successo della carriera (36esimo in Coppa del Mondo) sulla mitica Saslong. Una vittoria che ha il sapore della beffa per l’Italia, perché a soli cinque centesimi dal 35enne nativo di Lorenskog si è piazzato uno straordinario Christof Innerhofer, che sale sul podio per la prima volta in carriera sul ...

LIVE Sci alpino - SuperG Val Gardena 2018 in DIRETTA : Innerhofer in testa con un secondo di vantaggio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG della Val Gardena, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Prende il via ufficialmente il lungo fine settimana dolomitico. Si incomincerà con la due giorni della Val Gardena con un SuperGigante e una discesa libera. Oggi è il giorno del Super G. Finora sono arrivate le vittorie di Kjetil Jansrud e Max Franz, che sono anche tra i grandi favoriti per la vittoria finale. Un ...