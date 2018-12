Pena morte | Usa | esecuzione in Florida

'Brutto che ci sia ancora la Pena di morte nel mondo' - così Papa Francesco - : Città del Vaticano, 13 dic., askanews, - 'Non dimenticatevi mai di loro, dei poveri della porta accanto. Continuate a stare accanto ai carcerati, ai condannati a morte. E' brutto questo ma ancora c'è ...

Usa - in Texas eseguita Pena di morte : 4.53 Il boia colpisce ancora in Texas, dove un'iniezione letale ha ucciso Alvin Braziel jr., condannato per l'omicidio di una coppia di giovani sposi a Dallas nel 1993. Per il Texas si tratta della 13ma esecuzione dall'inizio dell'anno. Negli Stati Uniti nel 2018 sono state eseguite 24 condanne a morte.

No alla politica delle emozioni. Perché bisogna ancora lottare per abolire la Pena di morte : Parlare di abolizione della pena di morte in un tempo in cui domina la “percezione” della realtà sulla realtà stessa, sembra difficile. In effetti la “santa ignoranza” odierna – come la chiama Olivier Roy – sembra aver tagliato il legame storico che esisteva tra cultura e qualunque tipo di idea o fe

Texas - taglia la testa al figlio dopo averlo annegato : Lihui Liu rischia la Pena di morte : Orrore a Houston, in Texas (Usa), dove una donna di origini cinesi, Lihui Liu, pare abbia annegato e poi decapitato il figlio. Il corpicino del piccolo, infine, è stato gettato in un cassonetto della spazzatura. A scoprire il corpo esanime del bimbo è stato il padre che, non vedendolo in casa, si è messo a cercarlo. Il cadavere si trovava nel garage dell'abitazione, e il bidone della spazzatura era stato parzialmente coperto con una busta di ...

Festa della Toscana : la regione ricorda l'abolizione della Pena di morte : Celebrando questa figura si evidenzia l'identità fiorentina e Toscana con animazioni, giochi, laboratori, spettacoli, burattini. Infine, il Coro del Melograno per il 17 febbraio al teatro Puccini ...

Dopo la morte restiamo coscienti per un breve periodo : ecco cosa fa il nostro cervello apPena dopo la morte : cosa accade dopo la morte? Secondo una recente scoperta ognuno di noi saprebbe di essere morto anche dopo la morte. O almeno per un breve periodo di tempo. Gli scienziati avrebbero infatti scoperto che il cervello continua a funzionare anche dopo che il cuore smette definitivamente di battere. Dunque, secondo una recente ricerca, poco tempo dopo che il battito si arresta l’attività cerebrale continua a farci avere coscienza di noi stessi. ...

Khashoggi - Riad chiede Pena morte per 5 : 12.49 La procura saudita ha chiesto la pena di morte per cinque persone accusate dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso nel consolato saudita di Istanbul il 2 ottobre scorso. I cinque sono accusati di aver drogato e smembrato Khashoggi. Un membro del commando l'ha consegnato a un complice locale che non è ancora stato identificato. Lo ha dichiarato un portavoce della Procura in una conferenza stampa. L'Arabia Saudita ha ...

Da 27 anni ospiti dell ambasciata italiana in Etiopia così due gerarchi di Menghistu evitano la Pena di morte : È il 26 maggio 1991, Menghistu, dopo aver imposto per 17 anni una dittatura sanguinosa e violenta all'Etiopia, ha lasciato il Paese da giorni ed è in fuga verso lo Zimbawe. Il ministro degli Esteri e ...

Blasfemia - nel mondo c’è chi punisce la bestemmia con la morte. Perché vale la Pena parlare di laicità : Due buone, anzi ottime notizie per lo stato di salute della laicità in Europa e nel mondo islamico arrivano una dalla sorprendente Irlanda e una dal Pakistan. Nell’isola europea, per decenni vissuta come la Cenerentola dell’Europa, ultimamente si sono fatti enormi balzi in avanti su temi fondamentali per la convivenza civile e i diritti umani. Dopo la legalizzazione, nel 2015, del matrimonio tra persone dello stesso sesso e il via libera alla ...

Germania - abolita la Pena di morte in Assia - : In Assia gli elettori sono stati chiamati alle urne per un referendum per eliminare dalla costituzione dello stato federato la pena capitale. Lo riporta oggi The Local. Oltre l'83% degli elettori ha ...

Chi è Asia Bibi e perché ha rischiato la Pena di morte per un bicchier d'acqua : Una legge con pochissimi uguali al mondo , che si basa su alcuni articoli del Codice penale introdotti nel 1986 durante la dittatura di Zia ul Haq. Un generale filoccidentale in politica estera, ma ...

Usa - dopo 6 anni prima Pena di morte nel Dakota del Sud : pena di morte eseguita nei confronti di un uomo di 56 anni nel Dakota del Sud condannato per aver ucciso una guardia carceraria sette anni prima, la prima esecuzione dopo sei anni La pena di morte è ...

Sparatoria in sinagoga a Pittsburgh - killer rischia la Pena di morte - : Per Robert Bowers, il 46enne che sabato ha aperto il fuoco e ucciso 11 persone nel luogo di culto, sono stati presentati 29 capi d'accusa, tra cui quello di crimine d'odio. Critiche contro Trump e i ...

Usa - spari in una sinagoga a Pittsburgh 8 morti. Trump 'Rafforzare le leggi sulla Pena di morte' : A poche ore dai fatti Trump ha parlato con i giornalisti: 'E' terribile quello che sta avvenendo con l'odio nel nostro Paese e in tutto il mondo. Qualcosa deve essere fatto', ha detto. Trump ha ...