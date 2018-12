Nielsen | “Cresce fiducia dei consumatori | +7 Su anche la propensione all’acquisto Dati

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Torna a crescere ladeiitaliani, dopo due trimestri consecutivi di flessione. Un risultato in controtendenza rispetto a quanto avviene il Germania e Francia e migliore di ogni altro Paese europeo, compresa la Spagna (+5 punti).se, nonostante il +7, l’Italia resta a quota 69 ben al di sotto della media europea, stabile a quota 87.È quanto emerge dalla Conference Global Consumer Confidence Suvery svolta in collaborazione consu base trimestrale. In sostanza, spiega Roberto Pedretti, presidente diper il Sud Europa, “la popolazione italiana ha aspettative positive sul prossimo futuro”. In particolare, stando all’indagine di, “migliorano sia la percezione della propria situazione finanziaria, sia laall’acquisto”.L’aumento viene definito “fisiologico” nei periodi ...