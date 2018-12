Terremoto | Castelluccio chiede un centro di aggregazione

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 dicembre 2018) “Avogliamo realizzare undidefinitivo che possa essere utile per riunire la locale comunita’, ma anche come luogo di culto o per ospitare i visitatori in caso di maltempo o per altre esigenze“: arlo e’ la “Onlus per la vita di”.“E’ fondamentale – spiega il vicepresidente dell’associazione Fabio Brandimarte – realizzare una struttura che diventi la ‘casa’ di tutti i castellucciani e vogliamo realizzarla in tempi brevissimo grazie alle donazioni che abbiamo ricevuto in questi due anni post sisma”.Secondo Brandimarte ilpotrebbe essere realizzato “su terreni di proprieta’ della Comunanza agraria, alla quale abbiamo gia’ chiesto un incontro”. “Oppure – aggiunge – potemmo costruirlo recuperando uno ...