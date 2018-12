Speciale di Il Volo a Natale da Canale5 a Rai1 | gli ultimi dettagli sullo show girato in

I Retroscena di Blogo : Il Volo dallo Speciale su Rai1 al Festival di Sanremo ? : Vi abbiamo dato conto ieri dell'approdo su Rai1 dello Speciale Voci di Natale con protagonisti i tre ragazzi del Volo direttamente dal Libano. Un programma di cui vi abbiamo dato conto in anteprima qualche giorno fa e che originariamente -come lo spot in anteprima che vi abbiamo mostrato ha detto- sarebbe dovuto andare in onda su Canale 5, precisamente nel pomeriggio di Santo Stefano. Voci di ...

Papa : volontari sardi in udienza Speciale : ANSA, - CAGLIARI, 23 NOV - Seicento volontari sardi in udienza speciale da Papa Francesco in rappresentanza delle 1.725 associazioni attive in Sardegna. Al Santo Padre regaleranno la riproduzione di ...

Speciale energia : Putin su Turkish Stream - presidente Erdogan esempio di coraggio e volontà politica : Ankara, 20 nov 14:00 - , Agenzia Nova, - Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha mostrato coraggio e determinazione nel quadro del progetto per la costruzione del gasdotto... , Tua,

Lady Gaga - volontaria dopo l’incendio : pizze - caffé e una canzone Speciale : In Alexander McQueenAlexander McQueenIn Alexander McQueenIn GivenchyIn Givenchy Haute CoutureI gioielli BulgariIn Armani PrivéArmani PrivéIn Armani PrivéGli orecchini ChopardIn Valentino Haute CoutureValentinoIn Valentino Haute CoutureGli orecchini Choparddopo averla vista in versione attrice nel film A Star Is Born, Lady Gaga stupisce ancora e veste i panni della volontaria. Stavolta, però, niente set o macchine da presa: la popstar americana ...

Spazio - Virgin Orbit accoppia un suo razzo ad uno Speciale Boeing 747 per sviluppare il suo sistema di lancio orbitale in volo : L’azienda Virgin Orbit, con base nella California meridionale, ha raggiunto un traguardo importante verso lo sviluppo del suo sistema di lancio Orbitale in volo. La compagnia dichiara di aver unito un razzo LauncherOne ad uno speciale Boeing 747 al Long Beach Airport e che presto inizierà una seria di voli che culmineranno con un test in cui il booster verrà rilasciato dalla parte inferiore dell’ala sinistra del jet. Il sistema è destinato a ...