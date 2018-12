Rugby | tanti appuntamenti nel prossimo week-end | ecco il palinsesto completo con tutte le

sportfair

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Si parte nella serata di domani con la quarta giornata della Champions Cup, per poi proseguire con tutti gli altriIlrugbistico delend sarà interamente dedicato alle competizioni europee per club. Si parte nella serata di domani con la quarta giornata della Champions Cup. Alle 20.45, in diretta su DAZN si affronteranno Ulster-Scarlets e Gloucester-Exeter. Il clou della programmazione arriverà nella giornata di sabato 15 dicembre e partirà alle 14 nuovamente con la Champions Cup: Cardiff Blues-Saracens e Glasgow Warriors-Lione saranno trasmesse in diretta su DAZN. Alle 15 è servito il poker delle squadre italiane in Europa. SU DAZN, nei due incontri validi per la quarta giornata della Challenge Cup, le Zebre a Parma andranno a caccia del bis contro i russi dell’Enisei, mentre la Benetton Treviso dopo l’exploit tra le mura amiche sarà di scena ...