Ivano Fossati ricorda Jimi Hendrix | “La sua musica ci ha superati”

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)Se volessimo creare un'intersezione trae Niccolò Paganini rischieremmo di ripetere dei concetti ampiamente fagocitati negli ultimi anni, ma non si può non dire che in più punti, i due geni della, siano assolutamente paralleli:e lo fa in occasione della mostra "Paganini Rockstar" di cui è curatore. "Paganini Rockstar" è un'escursione alla ricerca di una definizione di talento e virtuosismo che di certo accomunavano i due musicisti.«Ladici ha superati», afferma il cantautorein un'intervista al Secolo XIX dopo un incontro col pubblico per l'evento ": dove comincia il futuro". «La suanon era adatta per quel tempo, e per questo viene annoverato tra i compositori moderni». Secondo, tutti conosconoma non abbastanza. Il suo strumento, la Fender Stratocaster ...