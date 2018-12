Giulia De Lellis per una foto scoppia la bufera sui social

musicaetesti.myblog

(Di martedì 11 dicembre 2018)Deè finita nel mirino dei suoi stessi follower. La fashion blogger ha pubblicato tre scatti simili sul suo seguitissimo profilo Instagram, ma non tutti i suoi fan hanno gradito. L’ex gieffina ha postato delle immagini che la ritraggono – in quello che sembra essere il bagno di un locale – insieme al suo nuovo fidanzato, Irama, e altri due ragazzi. Il cantante fuma, beve una birra e fa mostra il dito medio. “Eri meglio quando stavi con Andrea Damante” e “, sei caduta proprio in basso” sono alcuni dei commenti meno teneri riservati alla De. Ma c’è anche chi la difende e si dice “scioccata” da tanta cattiveria: “Che c’è di male a farsi unacon il proprio ragazzo e i suoi amici mentre fanno cose normali?” si chiede una sua fan.