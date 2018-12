Fam: la nuova comedy con protagonista Nina Dobrev

ilnotiziangolo

: Oggi @teatroallascala inaugura alle18:00 la nuova stagione con “Attila” di Giuseppe Verdi. Sul podio Riccardo Chail… - fam_cristiana : Oggi @teatroallascala inaugura alle18:00 la nuova stagione con “Attila” di Giuseppe Verdi. Sul podio Riccardo Chail… - fam_bruno : RT @PediatriaOggi: La bimba torna a #scuola con la nuova #protesi alla gamba: la reazione delle compagne è bellissima. La scena è stata rip… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Fam è laserie Tv che riportasul piccolo schermo della CBS. Al via da giovedì, 10 gennaio 2019, lametterà al centro l’ex star di The Vampire Diaries in veste del tutto inedita. La vedremo infatti nei panni di Clem ed al fianco di Tone Bell per raccontare la vita ideale di una, alle prese con degli imprevisti che faranno crollare il suo mondo dorato. Fam vedrà l’incursione anche dell’attore Gary Cole come guest star, nel ruolo del padre dellaFam, la vita tutta rosa di Clem alla ricerca della perfezioneDopo un’adolescenza discutibile, Clem è riuscita a costruire una sua vita fantastica. Un lavoro ideale, un appartamento fantastico ed un fidanzato d’oro. Nick le ha permesso di creare quella famiglia normale di cui ha sempre sentito il bisogno. Senza considerare che i genitori di Nick, Rose e Walt, ...