Come pulire la tastiera del Mac

Come pulire il pesce : Ti spieghiamo Come pulire il pesce: Come sfilettarlo, eviscerarlo e Come eliminare squame e lische. Consigli pratici e istruzioni ad hoc per le diverse specie di pesce (pesce piatto, rombo, pesce azzurro, trota…). (altro…)

Pulire l’acqua e produrre idrogeno da utilizzare Come carburante : è possibile grazie ad un nuovo materiale con straordinarie proprietà : grazie ad un nuovo materiale messo a punto nel Politecnico Federale di Losanna, è possibile Pulire l’acqua dai contaminanti e contemporaneamente produrre idrogeno da impiegare come carburante: si tratta di un materiale con straordinarie proprietà, che sfrutta semplicemente la luce visibile, come quella del Sole. I ricercatori hanno sfruttato la versatilità di una particolare classe di materiali costituiti da metalli e composti organici, i ...

Come pulire un tappeto : Nel voler arredare la propria abitazione ci si chiede se starebbe bene un bel tappeto. La domanda che sorge spontanea, subito di seguito, è Come pulire un tappeto? Ci sono molti modi per farlo ma è innegabile che questo oggetto attira macchie a volontà e se lo si pulisce con dei metodi non troppo delicati c’è sempre il rischio di rovinarlo. Certo, dipende anche dal tappeto di cui stiamo parlando, perché alcuni li si può infilare anche in ...